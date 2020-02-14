Правозащитница Чудновец выразила готовность отправиться в Ливию, чтобы помочь плененным социологам

23:08

Знаменитая правозащитница Евгения Чудновец приняла личное участие в пикете у здания посольства Ливии в Москве

Таким образом она выразила поддержку российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану, содержащимся в заточении в неофициальной тюрьме «Митига» под Триполи.

Борец за права человека прибыла с транспарантом к зданию посольства Ливии. Она поддержала бессрочную акцию за освобождение сотрудников Фонда защиты национальных ценностей. Ситуацию, в которой оказались наши соотечественники, Чудновец назвала «дикой историей».

Правозащитница пояснила: она по собственному опыту знает, что такое несправедливое обвинение и незаконное лишение свободы. И пока не стартовала акция за её освобождение, Евгения не могла ни на что повлиять. Сегодня она чувствует необходимость помочь другим россиянам, оказавшимся в подобном положении. Более того, Чудновец выразила готовность лично отправиться в Ливию, чтобы побеседовать с арестованными, ознакомиться с условиями их содержания и обсудить возможность освобождения из частной тюрьмы «Митига».

Напомним, российских социологов неправомерно удерживают в заключении в ливийской тюрьме с мая прошлого года. Их лишили возможности консультироваться и как-либо контактировать с юристами, также наши соотечественники не получают необходимой медицинской помощи. «Митигу» контролирует ливийское бандформирование RADA. Узников регулярно подвергают моральным и физическим пыткам, о чем свидетельствуют рассказы бывших заключенных данной тюрьмы.

