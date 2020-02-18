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Владислав Сурков уволен с должности помощника президента России

20:12 18.02.2020
Фото с сайта kremlin.ru
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Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности помощника президента России Владислава Суркова.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Как ранее сообщал директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.

Напомним, Сурков был назначен помощником президента 20 сентября 2013 года. Он занимался, в частности, вопросами по урегулированию ситуации на Украине, а также принимал участие на экспертном уровне в работе «нормандского формата».

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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19.02.2020, 03:58
Гость: Андрей

В одноимённом фильме зверёк сей предсказывал конец зимы, а тут она, как бы и не начиналась. Может он как зам всех пушистых сгодится. Вместо парашюта.
19.02.2020, 03:43
Гость: Сурка

сняли с должности, потому что он не справился с поручением кремля. Не разрулил ситуацию на Донбассе. Ему так и не удалось впихнуть Донбасс обратно в фашистско-бандеровскую Украину как планировали в кремле, не уговоры, не смены президентов в ДНР и ЛНР, ни подачки в виде гумпомощи не помогли. Рассчитывали, что смена президента на Украине как-то сдвинет вопрос, но нет тоже не получается. Поэтому смена курса видимо будет такая, раз не подчиняетесь, то полностью прекратить какую-либо помощь Донбассу со стороны РФ, помыкаются оголодают и сами вернутся на Украину. Этот вопрос уже видимо согласован и с Киевом там какие то заманухи готовят для Донбасса, прекрытие границы с РФ и силовое решение также прорабатывается. Для кремля главное не Донбасс а чтобы побыстрей снять западные санкции потому что у олигархов бабло кончается, яхты менять каждый год уже не получается, приходится на старой время коротать и на шампанском из подвалов Людовика 12 приходится экономить, полную ванну уже не наливают а только до половины.
19.02.2020, 02:58
Гость: IgS

в письменном виде Путину вылизал все. Ан нет, не помогло.
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