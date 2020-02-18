Владислав Сурков уволен с должности помощника президента России

20:12

Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности помощника президента России Владислава Суркова.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника Президента Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Как ранее сообщал директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, Сурков ушел с государственной службы в связи со сменой курса на украинском направлении.

Напомним, Сурков был назначен помощником президента 20 сентября 2013 года. Он занимался, в частности, вопросами по урегулированию ситуации на Украине, а также принимал участие на экспертном уровне в работе «нормандского формата».