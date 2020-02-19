Обзор новых поправок в Конституцию РФ

14:30

Новые поправки в Конституцию РФ, предложенные Путиным в 2020 году, не утверждены на законодательном уровне

Для придания статуса легитимности потребуется соблюдение установленного процесса. Поправки предусматривают изменения в распределении полномочий в государственном механизме, вносят коррективы в функционирование законодательной, исполнительной и судебной власти, в то время как социально-экономическая ситуация не подлежит реформированию. Референдум при принятии поправок не предусмотрен, но мнение народа будет учтено.

Какие изменения предусмотрены проектом поправок?

1. Верховенство российского права

Согласно возможным изменениям, которые вносятся в Конституцию, устанавливается ее приоритет над источниками международного права. В настоящий момент при противоречии международных правовых актов и российского законодательства, применяются международные нормы. С практической точки зрения принятие поправок приведет к возможности правоприменения международных источников только при условии их непротиворечия российскому праву.

2. Ужесточение требований к представителям власти

Претендент на роль Президента должен иметь 25- летний стаж проживания на территории страны. Сейчас достаточно проживать в РФ в течение 10 лет. Предполагается недопустимость иностранного гражданства и вида на жительство для Президента, министров, глав субъектов РФ, депутатов, судей. Примечательно, что данная норма не является новеллой, действует и в настоящий момент. Однако, Президент считает необходимым ее закрепление на высшем законодательном уровне.

3. Срок полномочий Президента

Предлагается установить возможность находиться на посту только в течение двух сроков. Сейчас Президент может занимать должность и более двух сроков, нарушив последовательность их течения, например, 2 срока президентства, перерыв, повторное вступление в должность.

4. Повышение роли губернаторов при решении вопросов федерального характера

Госсовет, упомянутый в проекте конституционных изменений, не является новым органом. Действуя с 2000 г., он доказал эффективность. Поэтому, по мнению главы государства, целесообразно увеличить полномочия глав субъектов, закрепив их на конституционном уровне. К функциям Госсовета предложено отнести:

- обеспечения эффективного взаимодействия государственных органов;

- определение направлений как внутренней, так и внешней политики;

- формирование курса социально-экономического развития.

5. Новые полномочия Госдумы и Совета Федерации

Предлагается наделить Думу правом утверждать Председателя Правительства, а также формировать его состав. При этом Президент не сможет отклонять выбранную кандидатуру Премьер–министра. Исключением являются случаи утраты доверия или ненадлежащего выполнения возложенных функций. Совет Федерации, согласно проекту поправок, наделяется правом на отстранение высших судей Верховного и Конституционного суда. Примечательно, что для определения членов Совета Федерации предложено внести новый термин – сенатор, который активно используется на западе.

ВАЖНО: РФ не переходит в статус парламентской республики. Ключевые полномочия Президента сохраняются.

6. Расширение функций Конституционного суда

Предлагается закрепить право проверять конституционность проектов нормативных актов до их подписания и вступления в юридическую силу. Такая функция будет выполняться после поступления соответствующего запроса от Президента.

Что касается численности судейского корпуса, ее предложено сократить, оставив 11 судей вместо нынешней максимальной численности в 19 судей.

Социальная сфера

Существенных изменений, которые напрямую отразятся на жизни граждан, проектом не предусмотрено. Президент предложил закрепить значимые социальные обязательства в тексте основного закона. В Конституции предложено зафиксировать:

- необходимость индексации пенсионных выплат, социальных пособий;

- основные принципы пенсионного обеспечения: всеобщность, солидарность поколений и справедливость;

- МРОТ не может опускаться ниже прожиточного минимума.

Подобные нормы действуют и сейчас. Они регламентированы статьями федеральных источников права.

Референдум: быть или не быть

С юридической точки зрения оснований для проведения референдума в связи с предложенными поправками нет. По действующему законодательству референдум проводится в обязательном порядке при внесении изменений в гл.1,2,9 основного закона или при принятии новой Конституции.

Однако во время анонсирования проекта изменений Президент выступил с инициативой проведения общероссийского голосования. Рабочая группа озвучила предварительную дату – 12 или 26 апреля. Решение о форме и механизме проведения голосования также не принято.В действующем законодательстве не регламентирован порядок его проведения, поэтому рабочая группа по предложенным в январе поправкам должна внести нормативную определенность. Таким образом, мнение граждан перед окончательным подписанием проекта изменений будет учтено.

Хронология принятия поправок

1) 15 января 2020 г. в рамках ежегодного Послания Федеральному Собранию Президент озвучил о необходимости внесения изменений в основной закон. Действующими источниками права регламентирована процедура принятия изменений. Только при соблюдении установленного порядка принятия поправок новые нормы будут нести правовые последствия.

2) Создана рабочая группа из 75 участников для обсуждения поправок в Конституцию, предложенных Президентом и для составления официального документа о предлагаемых изменениях.

3) Государственная Дума рассмотрела и приняла в первом чтении разработанный законопроект. Второе чтение состоится в середине февраля.

4) Объявление предварительной даты всенародного голосования по поправкам.

5) После рассмотрения проекта в трех чтениях и получения не менее 2/3 голосов депутатов Государственной Думы он поступит на согласование в Совет Федерации.

6) Получение одобрения на региональном уровне, органами законодательной власти субъектов.

7) Проведение общероссийского голосования, по результатам которого поправки подлежат обнародованию Президентом.

Автор: Ординарцев Роман Валерьевич, юрист, специалист в области гражданского и налогового права.