Общественные учреждения и правила поведения при их посещении

23:18

В обществе все учреждения служат интересам людей, их задача — управлять общественными делами и помогать отдельным гражданам разрешать частные, гражданские и рабочие проблемы в соответствии с их правами и существующими законами

Фото с сайта misanec.ru

Хотя в наше время человек не должен испытывать страха перед посещением учреждения и может разговаривать со служащим (или служащей) как равный с равным, это, однако, не значит, что он может держать себя с работниками общественных учреждений невежливо, нахально, грубо. Он всегда должен иметь в виду различные трудности, которые могут возникнуть при решении его вопроса, и не должен тут же усматривать злонамеренность, если в чем-то не сразу пошли ему навстречу.

Естественно, что не следует требовать от служащих общественных учреждений нарушения предписаний, законов, директив и прочего. Принцип законности в равной мере одинаков как для учреждений, так и для граждан.

Часто случается, что, придя в какое-либо учреждение, мы видим, что перед дверьми канцелярии уже выстроилась очередь. Нам ничего не остается, как спокойно и дисциплинированно стать в конец очереди и ждать. Попытка опередить тех, кто пришел раньше, всегда вызывает раздраженные протесты ожидающих. Особенно недопустимо проходить вне очереди с помощью обмана, притворства, что «дескать, иду только спросить», «отдать» или «подписать бумажку» и тому подобное.

С другой стороны, следует уступать очередь беременным женщинам, старым, больным, инвалидам, всем тем, кому трудно долго ждать своей очереди. Часто приходится стоять в очереди на станциях в железнодорожные кассы. И тут следует предоставить возможность купить билет тем, кто из-за долгого ожидания мог бы опоздать на поезд.

Желательно заранее подготовиться к посещению учреждения, собрав необходимые подтверждения, документы, удостоверения, гербовые марки и мелкие деньги (если придется платить за какую-либо операцию), — все это максимально ускоряет темп работы. Иногда в очереди ожидающих встречаются знакомые.

Не полагается громко разговаривать о различных частных или служебных делах, не предназначенных для окружающих. Входя в канцелярию, нужно поздороваться (мужчины входят с обнаженной головой), коротко и ясно изложить свое дело, за данный совет и содействие поблагодарить, при уходе попрощаться. Служащих не следует задерживать излишними разговорами и вопросами.

При вызове в суд следует прийти хотя бы на пять минут раньше установленного времени. Когда судьи входят в зал, все присутствующие встают. При предоставлении слова нужно встать. При вынесении приговора все присутствующие также встают.

В учреждениях и в любых других организациях одно правило явно непреложно: вежливостью и учтивостью всегда можно достигнуть большего, чем грубостью и наглостью. Служащие и работники учреждений также должны вести себя по отношению к посетителям вежливо, дать им надлежащие советы по интересующему их делу, объяснить, почему их просьбу нельзя выполнить, или подсказать, куда следует обратиться. Ведь в конце концов это их прямая служебная обязанность.

Особое понимание следовало бы проявлять в отношении пожилых лиц, не обладающих опытом хождения по разным организациям и не знающих учрежденческих порядков. Делать покупки — одна из неизбежных потребностей в нашей жизни. Но и при этом занятии имеется множество возможностей, позволяющих нам выразить свое отношение к согражданам.

Фото с сайта build-experts.ru

Так, например, при входе в магазин, даем преимущество выходящим из него, пожилым людям открываем или же придерживаем дверь. При входе и выходе из маленького магазинчика полагается здороваться и прощаться. Конечно, это правило не касается больших торговых домов, больших буфетов, автоматов, где царит особое оживление. Не следует обижаться, если работники магазина, обслуживающие других покупателей, не ответят на наше приветствие. При обычном посещении магазина мужчина не снимает шляпу, но если в магазине задерживается дольше, то головной убор при разговоре необходимо снять.

В магазин не входят с сигаретой в зубах или с мороженым. Если есть в магазинах стулья для покупателей, можно сесть на них без разрешения. Когда в магазинах устанавливается очередь, следует подумать о том, что время дорого каждому, и поэтому не старайтесь задерживать продавцов и покупателей дольше, чем это необходимо. Если предложенный нам товар не подходит, то необходимо возвратить его с объяснением, но без комментариев. За обслуживание полагается поблагодарить. Если мы не собираемся делать покупку, то и не следует разглядывать товары только из любопытства.

Однако вежливость должна присутствовать и с другой стороны прилавка. Производит плохое впечатление, если работники магазина во время обслуживания курят или едят, неряшливо выглядят, или, напротив, слишком экстравагантно одеты. Неприлично, если продавцы намеренно не замечают покупателя или поворачиваются к нему спиной, как только окончат разговор с ним.

В обязанности заведующих входит воспитывать служащих, указывать им на их недостатки, изживать неучтивость и нелюбезность по отношению к покупателям. Честность продавца — вопрос не только его вежливости и морали. Обман покупателя неправильным весом или стоимостью считается преступлением и переходит уже в сферу действия контрольных органов.

Иногда встречается нерешительный покупатель, и такому следует показать больше образцов товара. Продавец не должен терять самообладание, даже если; покупатель в конце концов ничего и не купит. Напротив, он должен постараться дать ему профессиональный совет. На тот или иной вопрос о товаре недостаточно коротко бросить «нет» — нужно сообщить покупателю, продано ли изделие или его уже не производят. А вообще объяснение, любезность и улыбка (пусть даже это и нелегкое дело после долгих часов работы за прилавком) избавляют от многих неприятных ситуаций.

