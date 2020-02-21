Клининговые услуги в Москве или сотрудник в штат?

15:35

Высококачественную чистку комнат можно осуществить только используя профессиональные устройства для чистки

Что такое клининговая услуга для офисов

Клининг - грамотная уборка в разных местах и типах комнат. В клининге имеются специальные устройства для детальной чистки и мытья чего-либо. Бизнесмены, обратившиеся за клининговой услугой осознали, что это намного выгоднее и экономит не только время, но и деньги.

Что входит в клининговую услугу

- Промывание пола с помощью специального оборудования

- Мытьё различных поверхностей: подоконник, стол и т.д

- Выкинуть отходы, заменить на новые пакеты

- Чистка помещений

- Отмывание различных пятен

- Промывание лестницы и коридора

- Промывание дверцы

- Протирание окон

- Протирание полки и шкафа и более высокой мебели

Плюсы клининговой услуги

1 Заказчику не нужно выбирать и обучать рабочего.

2 Заказчик не тратит свои сбережения на специальные оборудования для чистки.

3 Заказчик не расходует деньги на средства для мытья окон, столов, и других поверхностей.

Заказчик берёт лишь рабочих. Но клиент наблюдает за процессом работы и может указывать на недостатки. Клиент платит за каждый час проделанной работы.

За качеством уборки следит отдельный менеджер отдела компании клининговой услуги. Это намного лучше, чем заказывать незнакомых людей из улицы. При заказе клининговой услуги вы не будете переживать за свои сбережения и за деньги. Ничего не пропадёт.

Сроки и численность рабочих

1 рабочий чистит 450 – 650 м

8 часов работы

Многие задаются вопросом: сколько стоит уборка офисов? На самом деле математика проста, оценка происходит согласно метражу помещения:

До 100 м² стоит от 35 ₽ за кв. м

200 – 500 м² стоит от 30 ₽

500 м² и больше стоит от 25 ₽

Средства для уборки

Технологи выбрали самые лучшие средства для уборки, которые не пахнут химией.

Данные моющие средства сделаны из натуральных элементов и абсолютно безопасны для детей и животных. Во время чистки не останется никаких следов и пятен.

Профессиональные устройства для чистки

Высококачественную чистку комнат можно осуществить только используя профессиональные устройства для чистки.

Мы чистим только с помощью хороших пылесосов, мойки, паровые устройства и другая техника для уборки, которые помогает убрать пятна и следы различных видов.

Квалификация рабочих

Абсолютно все сотрудники прошли проверку и специальное обучение. Рабочий знает как делать уборку, как использовать технику.

С каждым разом процесс уборки улучшается, повышается качество средств для мытья.

Клининговые услуги в Москве выполняет множество фирм. Выбирая подрядчика внимательно изучайте отзывы, тарифы и условия работы. По нашим данным клининговая услуга от Легис Клининговой – одна из лучших компаний по уборке офисов. Заказав уборку у них вы получите гарантию на высококачественную чистку.