Суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

15:13

Гриценко на переговорах с делегацией США (2007). Фото с сайта wikimedia.org

Второй западный окружной военный суд признал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ» и заочно приговорил его к шести годам колонии (прокурор запрашивал девять лет).

Об этом из зала суда сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, в 2014 и 2017 годах Гриценко заявил, что россияне должны нести потери также, как и украинцы в Донбассе, и предлагал взрывать российские поезда с боевой техникой. Еще одно его высказывание заключалось в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе следует отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

В настоящее время подсудимый находится на Украине. Экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.