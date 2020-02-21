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Суд Москвы заочно приговорил экс-министра обороны Украины к 6 годам колонии

15:13 21.02.2020
Гриценко на переговорах с делегацией США (2007). Фото с сайта wikimedia.org
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Второй западный окружной военный суд признал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием СМИ» и заочно приговорил его к шести годам колонии (прокурор запрашивал девять лет).

Об этом из зала суда сообщает корреспондент РИА Новости.

Напомним, в 2014 и 2017 годах Гриценко заявил, что россияне должны нести потери также, как и украинцы в Донбассе, и предлагал взрывать российские поезда с боевой техникой. Еще одно его высказывание заключалось в том, что на каждый взрыв автомобиля в Киеве или Мариуполе следует отвечать взрывами машин в Москве или Таганроге.

В настоящее время подсудимый находится на Украине. Экстрадировать его не позволяют украинские законы и международное право.

Темы: Украина
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Комментарии читателей
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21.02.2020, 21:58
Гость: Осталось

только поймать.
21.02.2020, 21:46
Гость: Как же,

как же всполошились на форуме галицiйськы хуторяне-рагули! Ума-разума у хахлов-рагулей отродясь не было, но нутро-инстикт («а нас за що?») у них развит выше, чем у любого иного народа:
Гость: непонятно, Гость: охотник за бакланами, Гость: из киева, Гость: Между прочим, Гость: Не понимаю, Гость: личный опыт, Гость: а,
*
И, ведь, знают, что когда «щэнэвмэрла» станет «вжэ», и всё посыпется, всех преступников украинства будут судить очно.
А пока что – заочно. Для порядка. Кстати, заочно судить – в практике серьёзных судов, в частности Гаагского.
21.02.2020, 21:44
Гость: давай, между прочим,

тоже самое, но теперь на соловьиной мове (она же - говiрка)
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