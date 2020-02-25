Избавиться любой ценой: Лебедев дошел до Путина в борьбе против неугодного зама

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В преддверии президентской кадровой комиссии глава ВС активизировал действия против Олега Свириденко

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев продолжает попытки убрать своего зама — главу коллегии по экономическим спорам Олега Свириденко. Положительное решение ВККС Лебедева не остановило — он надеется на кадровую комиссию при президенте России. Подробности подковерной возни вокруг переназначения скомпрометировавшего себя судьи — в материале ПАСМИ.



Встреча Владимира Путина с Председателем Верховного Суда Вячеславом Лебедевым. Фото с сайта kremlin.ru

Заместитель Вячеслава Лебедева Олег Свириденко празднует победу - несмотря на противостояние со стороны председателя Верховного суда, его кандидатуру на второй срок одобрила Высшая квалификационная комиссия судей. Правда, одобрила перевесом в один голос, причем “против” проголосовали представители судейского корпуса, а “за” - общественники, с которыми несложно договориться.

Но высокопоставленного судью это не смущает, как не смутили его и неудобные вопросы комиссии про миллиардную недвижимость и факты давления на судей.

Он заявляет в кулуарах, что пройти ВККС, несмотря на подмоченную репутацию, ему помогла поддержка президента Владимира Путина и директора ФСБ Александра Бортникова.

А пока зам Лебедева хвастается, сам глава Верховного суда предпринимает решительные шаги.

До самого верха

Стоит отметить,что Вячеслав Лебедев изначально был против переназначения Олега Свириденко. Причина - в уже упомянутых скандалах, компрометирующих Верховный суд, а также в чрезмерных амбициях - сообщалось, что глава экономической коллегии целился на пост председателя ВС.

По данным источника ПАСМИ, Лебедев даже прямо заявил Свириденко, что не хочет видеть его своим замом, но тот решил пойти ва-банк и предложил свою кандидатуру на пост главы коллегии.

После неожиданного для всех положительного решения ВККС, Лебедев, судя по всему, не сдался и тоже решил добиваться своего любой ценой. Для достижения своей цели глава ВС дошел до самого верха - его принял президент России Владимир Путин.

Как сообщил источник ПАСМИ, в ходе беседы с главой государства председатель ВС РФ поинтересовался, как Путин оценивает его кадровую политику, и получил ответ, что в этой сфере к нему никаких претензий не имеется.

Лебедев расценил это как зеленый свет и решил продолжать борьбу против назначения Свириденко. Какие еще шаги предпринял глава Верховного суда, неизвестно, но похоже, они уже начали приносить свои плоды.

В списках не значится

Ближайшее заседание кадровой комиссии - официально она называется “комиссия по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов при президенте РФ” - назначено на 26 февраля. По словам собеседника ПАСМИ, в числе кандидатов на обсуждение в рамках этого заседания по протоколу Олег Свириденко не упоминается.

Более того, об этом соискателе высокой должности не говорили в ходе предварительного заседания комиссии, на котором рассматривалась повестка на 26 февраля.

Правда, заметил источник, кандидатуру Свириденко на заседании комиссии по кадрам могут заявить вне протокола, с голоса - регламент это позволяет.

Произойдет ли это, а также поддержат ли Свириденко члены комиссии, в том числе отдавший за него голос на ВККС секретарь Максим Травников, мы узнаем очень скоро.

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Но зато уже сейчас известно, что Свириденко лишился поддержки высокопоставленных чиновников, которые ранее активно лоббировали продление его полномочий. Кстати, среди покровителей судьи называли главу Ростеха Сергея Чемезова, который, по данным источников, способствовал в свое время назначению Свириденко в Верховный суд.

Теперь же люди, которые продвигали Свириденко, ушли в тень - они не хотят дискредитировать себя участием в сомнительной истории вокруг продления его полномочий и даже избегают любого общения со своим бывшим протеже.

Их можно понять - за последнее время Свириденко стал героем сразу нескольких скандалов. Среди них - сообщения о недвижимости его семьи стоимостью около 2 млрд рублей, информация о причастности Свириденко к громкой истории об отъеме активов у Павла Грудинина, а также задокументированные спецслужбами факты его вмешательства в судебные процессы с участием госбанков и Агентства по страхованию вкладов.