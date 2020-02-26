Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при изменении Конституции

10:47

Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков. Он сказал это в интервью политологу Алексею Чеснакову.

По мнению Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты»,- сказал он, добавив, что выводы делать пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявлял, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.