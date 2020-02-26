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Сурков допустил «обнуление» президентских сроков при изменении Конституции

10:47 26.02.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Если в результате изменения Конституции будут уточнены полномочия президента, то правовая логика потребует, чтобы отсчет президентских сроков был начат заново, считает бывший помощник главы государства Владислав Сурков. Он сказал это в интервью политологу Алексею Чеснакову.

По мнению Суркова, с новыми полномочиями «это будет уже как бы другой институт президентства». «На него не смогут распространяться ограничения нынешнего президентства. Во всяком случае, если власти не пойдут на новый отсчет, они сильно погрешат против юридической чистоты»,- сказал он, добавив, что выводы делать пока рано, так как этот вопрос еще обсуждается.

На прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявлял, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.

18 февраля президент РФ Владимир Путин уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.02.2020, 16:10
Гость: Бтр

Да просто ошибся, спутал его с кем то::)) с кем не быват в наше трудное время, неспокойное..
26.02.2020, 16:07
Гость: ABCD

Гениально!
У доброго царя снова замаячили ЧЕТЫРЕ новых срока!
Ему бы одного хватило, реального, как раз лет на 20, за все его благодеяния для страны.
26.02.2020, 16:05
Гость: Скептик

Правильная мысль.
Путин уходит в отставку как отработавший свои положенные сроки, и выбираем нового.
Медведева не предлагать...
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