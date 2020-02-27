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Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника, но он отказался

10:35 27.02.2020
Владимир Путин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции
Владимир Путин © Стоп-кадр из видеотрансляции
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В начале 2000-х годов возникала идея привлечь двойника для безопасности президента России, но Путин от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.

В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.02.2020, 14:59
Гость: Евгений В

Сплошной маразм власти кремля.
27.02.2020, 14:46
Гость: ...

Уже.
27.02.2020, 13:10
Гость: Николай

Не верю, какого потерял театральный мир. Все Оскар были бы его однозначно
Все комментарии (13)
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