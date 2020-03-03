Россиянам устроят оплачиваемый выходной ради поправок. Кремль может получить не то, на что рассчитывает

Специалисты считают, что фактически людям предлагают голосовать неизвестно за что



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Один из руководителей рабочей группы по поправкам в Конституцию Павел Крашенинников заявил, что лучшей датой для дня голосования будет 22 апреля, с чем согласился президент. Чуть позже тот же Крашенинников объявил о том, что никакого порога явки при голосовании не будет, мол, никакого принуждения не должно быть, а его коллега-сопредседатель Андрей Клишас тут же и пояснил, что поправки в Конституцию вступят в силу немедленно, после подсчета и обработки результатов. С чем также все причастные немедленно и единодушно согласились.

Таким образом, к 1 мая (22 апреля голосование, пять дней отводится на обработку поданных голосов, вступление в силу – немедленно) Россия совершенно точно получит новую редакцию Основного закона, правда, мало кто понимает и представляет, что будет конкретно прописано и закреплено в важнейшем документе.

Выбор даты – 22 апреля – был объяснен шикарно и практически в религиозном смысле.

Буквально: православный люд отпразднует Пасху, которая нынче выпадает на 19 апреля, после чего отправится на участки исполнить гражданский долг. Для исповедующих ислам голосование в той же логике пройдет прямо накануне начала Рамадана, 23 апреля, соответственно, голосовать нужно в среду, 22 апреля, а иначе никак. Этот день объявляется выходным, но работодателям предлагается оплатить этот будний выходной в полном объеме к великой радости трудящихся.

Вы что-нибудь поняли из такого рода объяснений?

Почему, собственно, забыли буддистов и, скажем, приверженцев иудейского вероисповедания, эти религии, строго говоря, так же входят в число "традиционных" для России. Впрочем, понятно, что объяснения эти сделаны для отвода глаз, ведь на эту дату приходится 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. И, разумеется, в Кремле не могли об этом не знать, выбирая дату голосования ровно посреди рабочей недели. Неужто власти так почитают Ильича, что решили провести этот день "в атмосфере праздника" – буквально объявляя "красный день календаря"?

Алексей Лапушкин, секретарь федерального совета "Партии Дела", считает, что организаторов голосования трудно в этом заподозрить, скорее всего, дела обстоят с точностью до наоборот. И в данном случае плебисцит о доверии Путину и его Конституции специально противопоставляется такой значимой для многих дате.

"Выбор 22 апреля, в общем-то, объясним привязкой к дате, правда привязка эта может быть для разных групп населения разной. Выборы президента в марте 2018 года были приурочены к событиям "Крымской весны", и это тоже сыграло свою роль. С одной стороны, вроде бы правильно, с другой, все может получиться не совсем так, как задумывалось", – поясняет эксперт.

По его мнению, дурную шутку с властью может сыграть как раз отсутствие понимания у большинства, за что именно предлагается голосовать 22 апреля.

И действительно. Вспомните последнее заседание рабочей группы по изменению Конституции, в котором участвовал президент, 26 февраля. Мало, в общем-то, известные широкой публике люди говорили и обсуждали с Владимиром Путиным те или иные поправки, а сам текст этих поправок, во-первых, не видел никто в глаза, во-вторых, их внесение и обсуждение ведется и велось в отдельных подгруппах этой самой комиссии. То есть по официальному ТВ показывают отчет о якобы каких-то спорах по поправкам, а само обсуждение этих поправок проводится кулуарно, если не сказать келейно.

Говорят, что работали, заседали, обсуждали, спорили. Но к чему сведутся поправки – тайна сия велика есть… По крайней мере, из всех этих репортажей почерпнуть это невозможно.

И если мало кто в здравом уме будет выступать против нормы о запрете передачи российских земель и морей какой-то третьей стороне, то, скажем, новая архитектура верховной власти в России интересует многих.

Однако никто не понимает, как будет в реальности прописан объем полномочий президента, Госдумы, Совета Федерации, что такое Госсовет и т.д.

Вместо этого предлагается к публичному обсуждению закрепление статуса культуры, прописка в Конституции Бога, другие не менее увлекательные вещи.

Воля ваша, но во всем этом есть что-то механистически жуткое.

Недаром Владимир Путин, улыбаясь, говорил о 900 поступивших поправках, говорил, конечно, в очень осторожной манере – надо посмотреть, надо учесть и т.д. Можно не быть профессором конституционного права, чтобы понимать, что внесение в реальности просто десятой части, по количеству, всех поступивших поправок – это новая Конституция!

Экс-депутат Госдумы Дарья Митина считает, что мы наблюдаем "имитацию обсуждения", в то время как текст Основного закона готовится другими людьми.

"Мы все видим, что есть имитация какого-то процесса обсуждения, якобы какие-то дискуссии и сбор предложений. Поправок никто не видел, неизвестен даже приблизительно их перечень и общее количество. Как в такой ситуации можно вообще за что-то голосовать? Мы понимаем, что реальный текст пишется не в рабочей группе, которую показывают по телевизору, а совсем в другом месте. Например, об этом лучше спросить у Ларисы Брычевой, начальника государственно-правового управления президента, но Лариса Игоревна вряд ли вам ответит на вопросы", – говорит Дарья Митина.

Секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин также отмечает, что фактически людям предлагают голосовать неизвестно за что.

"Извините меня, как я или кто-то другой может голосовать за то, чего в глаза никто не видел? Ну, вот как можно что-то одобрять или против чего-то голосовать, совершенно не представляя, что и как? Когда принималась "брежневская Конституция", хотя бы формально проходили обсуждения в трудовых коллективах. Конституция 1993 года принималась на крови парламента и люди понимали, что нужен хоть какой-то выход из ситуации, это все равно мобилизовало. Сейчас какое разумное объяснение происходящему можно дать?" – сказал собеседник.

Между тем, Кремль готовится утвердить итоги голосования даже без порога явки.

"Понятно, что власть подстраховалась, отменяя вообще хоть какие-то минимальные условия. Вспомните, даже на выборах мэра Москвы, когда шел Сергей Собянин и Алексей Навальный, явку пришлось вручную "натягивать" самыми грубыми методами и то получилось плохо. Что будет 22 апреля, сказать затруднительно. Есть административный ресурс, конечно, но власти же нужно получить настоящее одобрение и согласие!" – говорит Алексей Лапушкин.

Поясним, что в сентябре 2013 года явка на выборах мэра в столице составила даже по официальным данным чуть более 32%, кандидат Собянин заручился поддержкой 51,4% избирателей. Реальное соотношение проголосовавших за мэра каждый может вычислить самостоятельно.

Заметим, что свежие опросы "Левада-центра" свидетельствуют о готовности прийти голосовать лишь 25% опрошенных, более близкие к власти социологические центры рисуют цифры повыше.

Разумеется, в нынешних условиях такие показатели, наверное, даже в страшном сне не рассматриваются организаторами – нужна легитимность и всеобщее одобрение, даже без порога явки. Хотя формально, для вступления всех изменений в силу нужно лишь принятие федерального закона. Второе, ключевое, чтение которого в Госдуме пройдет уже 10 марта.