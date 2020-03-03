В 2019 году Москва побила рекорд по штрафам и числу задержаний протестующих

17:29

В 2019 году столичные полиция и суды побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в прошлом году почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Управления судебного департамента по Москве.

В частности, число арестов за нарушения на массовых мероприятиях в прошлом году в Москве составило 131 (в 10 раз больше, чем в 2017 г., и сопоставимо с числом арестов по всей России в 2012 и 2017 гг), а общая сумма штрафов, наложенных на митинговавших в Москве в 2019 году составила 44,9 млн рублей (в 9 раз больше, чем в 2012 г., и сопоставима с суммой штрафов, наложенных за нарушения правил проведения митингов по всей России в 2017 и 2018 гг).

Отмечается, что данные по делам о нарушениях порядка на массовых мероприятиях ярко отразили события лета прошлого года, когда полиция и Росгвардия задерживали в Москве тысячи участников мирных протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.