]]>
]]>
Главная В России Новости

В 2019 году Москва побила рекорд по штрафам и числу задержаний протестующих

17:29 3.03.2020
Задержания на Манежной площади
Задержания на Манежной площади © KM.RU
Материалы по теме:

В 2019 году столичные полиция и суды побили прежние рекорды по задержаниям и арестам участников митингов, шествий, пикетов и других массовых мероприятий, а по сумме наложенных на митингующих штрафов показатели Москвы в прошлом году почти сравнялись с общероссийскими цифрами двух предыдущих лет.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Управления судебного департамента по Москве.

В частности, число арестов за нарушения на массовых мероприятиях в прошлом году в Москве составило 131 (в 10 раз больше, чем в 2017 г., и сопоставимо с числом арестов по всей России в 2012 и 2017 гг), а общая сумма штрафов, наложенных на митинговавших в Москве в 2019 году составила 44,9 млн рублей (в 9 раз больше, чем в 2012 г., и сопоставима с суммой штрафов, наложенных за нарушения правил проведения митингов по всей России в 2017 и 2018 гг). 

Отмечается, что данные по делам о нарушениях порядка на массовых мероприятиях ярко отразили события лета прошлого года, когда полиция и Росгвардия задерживали в Москве тысячи участников мирных протестов против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.03.2020, 18:09
Гость: Москвич

В этой статистике забыли указать, что "протест" выражался в основном в нарушении правил дорожного движения и нарочитом выходе на презжую часть... И такая вот "борьба с режимом" (а именно с Правилами Дорожного Движения) неизбежно вела к задержанию (спасению из под колёс) "борцов за демократию" :))) Вероятно новый этап "протестов" будет начинаться с борьбы со светофорами. :)
03.03.2020, 18:01
Гость: Нарушения порядка???

Да они хватают первых попавшихся и тащут в автозак. У них разнарядка по количеству задержаний, иначе денег не заплатят.
А какой порядок поведения на мирном митинге протеста? Руки за спину и ходить молча по кругу в согласованном, огороженом и окружённом вертухаями загоне? Шаг влево, шаг вправо...
Мирные митинги наказуемы! Делайте ваши выводы, господа!
03.03.2020, 17:47
Гость: Наверное,

уже готов указ президента о возрождении ГУЛАГа.
Все комментарии (4)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации