Трусость или прозрение: чиновники начали критиковать правительство Медведева

18:40

Сразу после отставки Медведева, у чиновников вдруг открылись глаза на вопиющие просчеты прежнего правительства



© KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Система стратегического планирования в российском правительстве практически отсутствует, цели ставятся неверные и недостигаются, никакого контроля за исполнением задач практически нет, - говорится в февральском докладе Счетной палаты. - Ни один из стратегических планов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) не соответствует установленным требованиям.

То есть отмечаются не только «отдельные недостатки» вроде отсутствия в каждой второй-третьей детской больнице горячей воды, водопровода и канализации - речь о глобальных, фундаментальных вопросах управления:

«В планы деятельности ФОИВ включено только 26 процентов показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55 процентов… Анализ показал, что нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического планирования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи социально-экономического развития страны».

И так далее. В переводе на язык родных осин: в 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств не выполнило намеченных планов.

А еще в народе всегда говорили: если организация (система) не приносит пользы – она приносит вред.

Другое дело, что такой остро критический доклад Счетной палаты появился только после отставки правительства Дмитрия Медведева, а не во время его деятельности. И, конечно, он словно дал толчок, сработал, как детонатор. В том числе и для тех политических сил, которые никогда не отличались какой-либо оппозиционностью.

Например, партия «Родина» в 2017 году на своем съезде объявила о поддержке действующего президента Путина на выборах 2018 года. А сейчас один из ее руководителей, Федор Бирюков, выступил с максимально жесткой оценкой деятельности давнего, ближайшего друга и соратника Путина, по «совпадению» как раз накануне уволенного Путиным с должности председателя кабинета министров.

«Долгие годы кабмин работал не на результат, не на укрепление национальных интересов России, а на усиление собственных позиций в высшей политической элите страны. Отсюда все эти странные заявления министров из социально-экономического блока, разительные противоречия между данными казенной статистики и жизненными реалиями и, разумеется, падение уровня жизни россиян на фоне непрерывного и бесцеремонного обогащения правящих элит. То есть прежнее правительство работало буквально на себя, используя народ Российской Федерации в качестве буквальных подданных - людей, облагаемых данью».

Допустим, политикам из неправящих партий сам бог велел критиковать правительство, особенно – отправленное в отставку. Несколько иное положение у представителей ныне действующей высшей власти. Однако и у них вдруг открылись глаза.

Так, третий человек в государственной иерархии, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным похвалила его за новые подходы и раскритиковала работу предыдущего главы правительства Дмитрия Медведева:

«Сложившуюся систему точно надо менять.. На первый план уже выходят дисциплина и персональная ответственность. И очень хорошо, что вы начали не с перерезания ленточек, а поехали по самым сложным регионам. Это, на мой взгляд, хороший стиль…»

Сенаторы, председатели профильных комитетов и председатель СФ Матвиенко напомнили Мишустину, что они представляют всю Россию:

«Мы - люди беспартийные. Мы - партия регионов. И защищаем их интересы… Необходимо максимально возможно выровнять уровень развития субъектов Федерации…Главная проблема - это сохраняющийся большой разрыв между субъектами Федерации в уровне экономического и социального развития, соответственно, в уровне жизни граждан... Нужна единая государственная политика, которая создаст равные конкурентные условия для развития регионов».

Одиниз актуальных вопросов – газификация.

«Темпы здесь очень низкие, - отметила Валентина Матвиенко. -Например, в Костромской области, несмотря на выгодное географическое положение Костромской области, газифицировано всего 25 процентов от общей территории региона… Люди остро реагируют, когда видят, что мы, с одной стороны, реализуем масштабные газотранспортные проекты для зарубежных потребителей, но в то же время внутри страны некоторые населенные пункты ждут газ десятилетиями, топят дровами, углем, валежником, чем угодно, как 100 лет назад».

Затронула она и самую больную проблему – медицину, прежде всего – лечение детей, страдающих редкими заболеваниями, сказала, что дорогие лекарства для их лечения надо закупать за счет федерального бюджета.

Сенаторы и Валентина Матвиенко поставили перед новым правительством самые насущные задачи. А точнее – тем самым подвергли работу предыдущего кабинета министров сокрушительной критике.

Однако о том, что Россия по гигантским трубопроводам гонит газ в страны Азии и Европы, в то время как в российских деревнях, селах и даже в городах (30%) по старинке обходятся печками - пресса писала и постоянно пишет как минимум в течение последних пятнадцати лет.

Ровно пятнадцать лет Дмитрий Медведев работал в правительстве на высших должностях и даже руководил государством с 2008 по 2012 год.

В течение как минимум пятнадцати лет пресса криком кричит, что на глазах у всей страны происходит прямое убийство детей, родители которых не имеют средств на дорогое лечение, на лекарства, а то и лекарств таких в России нет, и их закупка за рубежом почему-то запрещена. Это национальный позор – собирать с миру по нитке деньги на лечение детей, в то время как в страну текут реки долларов от продажи нефти и газа.

И только сейчас, после отставки Дмитрия Медведева, у некоторых персон, причастных к высшей власти, вдруг словно открылись глаза.

Это ведь наша давняя государственно-чиновная традиция, переходящая в государственно-чиновно-национальную…

Автор: Сергей Баймухаметов