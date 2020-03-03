В Госдуму внесена поправка в Конституцию о федеральных территориях

14:43

Председатель Тульской облдумы Сергей Харитонов, член рабочей группы по Конституции, выступил с инициативой разработки поправки о федеральных территориях.

В настоящее время данная поправка была внесена в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в комитете.

Поправкой устанавливается возможность создания не входящих в состав субъектов РФ федеральных территорий в соответствии с федеральным законом, которым будет определяться организация публичной власти на таких территориях.

Ранее глава комитета Павел Крашенинников утверждал, что данная поправка не затронет территории непризнанных либо частично признанных государств. Вероятно, она коснется военных городков и закрытых административно-территориальных образований, пояснял Крашенинников.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее также заявляла, что в случае внесения положения о федеральных территориях к таковым должны относиться озеро Байкал и космодром Восточный.