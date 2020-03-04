Путин рассказал о рискованном обещании после кризиса 2008 года

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Президент РФ Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году. Восьмой эпизод беседы главы государства с журналистом Андреем Ванденко опубликован в среду, 4 марта.

Журналист напомнил, что президент говорил о средних зарплатах к 2020-му в размере $2,7 тыс. и квартирах площадью 100 кв. м на семью из трех человек. Путин объяснил, что «это были предварительные планы», которые строились на намерении удвоить ВВП к 2008 году.

Достичь этой цели практически удалось, но разразился мировой экономический кризис и тогда перед властями страны встала другая задача — «не обрушить вообще экономику и не свести к нулю накопления граждан».

«Я тогда стал председателем правительства и вынужден был сказать публично — это был большой риск, честно говоря. Я сказал, что не допущу, чтобы повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан», — напомнил он. «И мы этого не допустили», — констатировал президент.

В 2008 году российские власти принимали антикризисные меры, на реализацию которых потребовалось 2,6% ВВП страны. Эти меры были направлены на укрепление финансового сектора и реального сектора экономики.

В конце года правительством был опубликован перечень мероприятий по ликвидации последствий кризиса, на это было выделено 10 трлн руб. В марте 2010 года Всемирный банк сообщил, что потери российской экономики от кризиса оказались меньше, чем ожидалось, в том числе благодаря антикризисной программе правительства.