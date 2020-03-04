Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы».

Так президент прокомментировали доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о фейках, связанных с коронавирусом. Она отметила, что в последнее время в соцсетях распространяется информация о большом количестве заболевших в России и что власти якобы это скрывают. По словам Голиковой, это ложные сообщения.

Голикова напомнила, что с конца декабря на территории России было выявлено три случая заболевания — два в Забайкальском крае и Тюменской области у граждан Китая и один случай заражения был зафиксирован недавно у гражданина России, который вернулся из Италии.

Два гражданина Китая, которые проходили лечение в России, выздоровели и были выписаны из больницы. Гражданин России, у которого обнаружили коронавирус, сейчас находится на лечении. Наличие инфекции у него было выявлено 2 марта, в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с вирусом говорили, что его состояние удовлетворительное.

По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в этой стране находятся более 80 тысяч зараженных коронавирусом человек. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что за пределами страны выявлены более 10 тысяч инфицированных. Всего в мире жертвами нового типа коронавируса стали 3202 человека, по данным SCMP.