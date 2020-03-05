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Мишустин запретил экспорт масок, перчаток и ваты

08:55 5.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство запретило на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды медицинских изделий и средств личной защиты. Соответствующий  документ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает "Интерфакс". 

Отмечается, что данное решение принято в том числе в "целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей".

В приложении к документу указан перечень изделий, попавших под запрет. В нем халаты, различные медицинские маски, перчатки разных типов, особо прочные бахилы, респираторы, противочумные костюмы, а также вата, бинты, марля, защитные очки и одноразовые костюмы химзащиты.

Также в перечне указаны дезинфицирующие и противовирусные средства "на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие".

Временный запрет введен, чтобы не допустить в стране дефицита этих средств защиты и расходных материалов на фоне вспышки коронавируса.

Под запрет не попадают поставки гуманитарной помощи, а также предметы, которые отдельные граждане вывозят за границу для личного использования и одноразового употребления.

Следить за исполнением ограничения поручено Минпромторгу. О принятом решении будет уведомлена Евразийская экономическая комиссия, которой предложат ввести такой же запрет на территории всего Евразийского экономического союза.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин
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Комментарии читателей
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05.03.2020, 11:51
Гость: ХеХ

И зачем правительство РФ участвует в этой короновирусной клоунаде? Какие масочки, какая вата? Они что там в бреду живут? Этот фейковый "короновирус" имеет те же симптомы, что обычный сезонный грипп. Умерло "от него" (а на самом деле от чего угодно - воспаление легки можно из без вируса получить) около 3000 чел, из которых почти все - в Китае. От сезонного гриппа в мире умирает от 290 000 до 650 000 человек каждый год, но никто по этому поводу панику не объявляет, масочки не скупает и корабли под карантин не ставит. В минздраве явно с головой не дружат или имеют какой-то профит от накручивания паники.
05.03.2020, 11:21
Гость: пенсионер

Вот если бы Мишустин запретил экспорт капиталов за границу, тогда это была бы новость N 1. А так очередной информационный мусор от правительства.
05.03.2020, 11:20
Гость: ?

В Ростове-на-Дону масок в аптеках нет.И в чем запрет Мишустина?
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