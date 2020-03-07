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Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло до 14

15:22 7.03.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По данным агентства, три эпизода выявлено в Липецке, один в Петербурге. Все граждане посещали Италию в последние две недели, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 14.

Остальные 10 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 22:16
Гость: Филолух от Бога

И чо?
Вспомнилась лихорадка Эбола. Информационно- один в один,- надо народишко в тонусе держать, потому не писать никак низзя, по поводу и без повода.
И где сейчас Эбола? Правильно. Там же, где и была. С тем же, что и до "борьбы" с ней эффектом.
Думаете, с Covid-19 будет иначе?
07.03.2020, 19:36
Гость: Мастер

И в Грузии и в Армении есть заболевшие. Привезли из Ирана и Италии.
07.03.2020, 17:28
Гость: Профессионал

Россияне, ездите только в страны с сильнейшей медициной. Посмотрите - во всём мире свирепствует вирус, но ни одного случая заболевания в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Грузии, Армении. Вот что значит Профессионалы!
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