Число официально зарегистрированных случаев коронавируса в РФ выросло до 14

15:22

В России зарегистрировано четыре новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, пишет "Интерфакс" со ссылкой на федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

По данным агентства, три эпизода выявлено в Липецке, один в Петербурге. Все граждане посещали Италию в последние две недели, все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

Таким образом общее число зарегистрированных в РФ случаев COVID-19 достигло 14.

Остальные 10 случаев: двое граждан Китая, которым диагноз был поставлен в конце января (оба выписаны 12 февраля с выздоровлением), семь граждан РФ, вернувшихся из Италии (один москвич был выписан 7 марта), и один эпизод заболевания гражданина Италии, который учится в медуниверситете в Петербурге по обмену.

Еще трое заболевших не входят в официальную статистику по России: это заразившиеся россияне, которые были эвакуированы с лайнера Diamond Princess у берегов Японии в Казань.