В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

13:10

Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин 10 марта внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом он заявил на заседании Госдумы.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — сказал Карелин. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить эту поправку, передает РБК.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал провести досрочные думские выборы 20 сентября. Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму нецелесообразно. «Давайте сначала разберемся с коронавирусом и обвалом рубля»,— сказал он журналистам. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партии выгодны досрочные выборы.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. По действующему закону глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной Думы».