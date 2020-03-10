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В Госдуму внесут поправку о досрочных парламентских выборах

13:10 10.03.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Депутат и сооснователь «Единой России» Александр Карелин 10 марта внесет поправку о внеочередном проведении парламентских выборов ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции. Об этом он заявил на заседании Госдумы.

«Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы», — сказал Карелин. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил готовить эту поправку, передает РБК.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагал провести досрочные думские выборы 20 сентября. Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму нецелесообразно. «Давайте сначала разберемся с коронавирусом и обвалом рубля»,— сказал он журналистам. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что его партии выгодны досрочные выборы.

Конституционные изменения были анонсированы президентом РФ 15 января. Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. В частности, Госдуму предлагается наделить правом утверждать кандидатуру премьер-министра. По действующему закону глава правительства назначается президентом «с согласия Государственной Думы».

Темы: Россия, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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10.03.2020, 17:56
Гость: Реплика

Давайте сначала с поправками разберёмся - примем их. Досрочные выборы будут необходимы только в случае принятия поправок о запрете депутатам иметь недвижимость, жен и детей за рубежом. Тогда многих придется переизбирать. В любом случае предчувствую сокрушительное поражение ЕР. Антинародная сущность этой чиновничье-бюрократической партии достала уже всех!
10.03.2020, 16:41
Гость: buslaif

К этой поправке надо внести ещё несколько поправок по реформированию системы выборов:
- восстановить порог явки голосующих на избирательные участки, чтобы не превращать выборы в фикцию ( на последних выборах в нашем городе из 1млн.180 тыс. голосующих на участки пришли всего 218 тыс. и кандидат победил большинством голосов и власть это вполне устраивает. Это даже не смешно);
- организовать выборы только по одномандатным округам без всяких партийных списков,по которым протаскивают в Думу некомпетентных и случайных людей;
- депутатов в Совфед избирать по 2 от каждого региона не из своих прикормленных на областных и краевых форумах,а также всеобщим голосованием в регионах на избирательных участках.
Необходимо повысить возрастной ценз при отборе кандидатов на должность президента и прочие федеральные и высшие органы власти.
Что такое 30-35 лет? В этом возрасте человек только может освоить избранную профессию, защититься, добиться локальных успехов в каком- либо роде деятельности. Но для деятельности государственного масштаба он вряд ли может созреть. Для этого нужно пройти ряд ступеней, получить опыт работы по руководству большими коллективами, иметь жизненный опыт.Да и выбирать надо профессионалов и не из либеральной конюшни,или из политОлухов,которых пруд пруди.
10.03.2020, 15:49
Гость: Покровские ворота

― Ну?
― Я готов.
― А Вы?
― Нет, это немыслимо. Это какой-то нелепый фарс.
― Ну да! Фарс! Водевиль! Трагикомедия! Смешение жанров, черт подери.
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