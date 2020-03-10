Поправка к Конституции о детях как «достоянии РФ» будет скорректирована

10:20

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя комитета Павла Крашенинникова.

По словам Крашенникова, предлагается скорректировать положение о детях, изменив формулировку о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации", - тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию", - пояснил глава комитета, отметив, что законодатели нацелены на то, что "чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества".

В связи с этим, предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Именно в таком виде положение о детях будет в полной мере "соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", добавил Крашенинников.

Ранее в марте первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков раскритиковал предложенную поправку в Конституцию насчет детей.

"Сейчас пытаются провести формулировку о том, что дети - достояние России. Казалось бы, очень красивая формулировка. Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 10 марта.