]]>
]]>
Главная В России Новости

Поправка к Конституции о детях как «достоянии РФ» будет скорректирована

10:20 10.03.2020
Конституция РФ
Коллаж © KM.RU
Материалы по теме:

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник внесет ряд точечных поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление председателя комитета Павла Крашенинникова.

По словам Крашенникова, предлагается скорректировать положение о детях, изменив формулировку о том, что "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации".

"Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети - это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и "достояние Российской Федерации", - тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию", - пояснил глава комитета, отметив, что законодатели нацелены на то, что "чтобы формулировки постулатов Основного Закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества".

В связи с этим, предлагается указать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России". Именно в таком виде положение о детях будет в полной мере "соответствовать ценностным ориентирам нашего общества", добавил Крашенинников. 

Ранее в марте первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков раскритиковал предложенную поправку в Конституцию насчет детей.

"Сейчас пытаются провести формулировку о том, что дети - достояние России. Казалось бы, очень красивая формулировка. Но Россия - это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк", - заявил Щипков.

20 января Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. 23 января документ был единогласно принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 10 марта.

Темы: Конституция РФ, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.03.2020, 17:19
Гость: моя формулировка редакции статьи конституции

Предлагаю следующую редакцию поправки "Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Вся собственность совладельцев детских порностудий и детских эскорт служб при наличии юридических доказательств их участия подвергается тотальной национализации в режиме блитц без какой либо компенсации".
10.03.2020, 16:47
Гость: Евгений В

Статья 7. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Но реально это касается только властной "элиты", а остальное население живет в страхе за завтрашний день.
Крашенинников предлагает внести в Конституцию: "дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации". С таким пунктом не поспоришь, только "ЗА", вот только интересно, чьих детей он имеет в виду?
Признано, что в РФ 5 миллионов беспризорных бездомных детей, которые за бортом жизни, о которых власть стыдливо умалчивает, как будто их и нет и проблемы такой нет, все хорошо, и все танцуют, и веселятся в ночных клубах, а не крадут на еду, чтобы выжить.
На днях Крашенинников выступил против поправки, в которой предлагалось запретить чиновникам иметь недвижимость за границей.
Интересно, о ком это он так забеспокоился? Поинтересовался его биографией. Оказывается он "скромный" выдвиженец "семьи", как и Шойгу, соратник Ельцина, и при власти с 1990 года. Побывал во всех проэлитных партиях и движениях, сейчас, естественно, в ЕР. Постоянный член думы, и не рядовой, а председатель комитетов.
Тогда сразу все встало на свои места.
10.03.2020, 15:57
Гость: зря

уж лучше бы детей оставили в покое, а то практика показала, что все на что обращает внимание государство или уничтожается или коммерциализируется и становится дико дорогим (или и то и другое сразу)
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации