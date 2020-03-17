Специалисты назвали размер запасов продуктов в России

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Запасов продуктов питания в российских магазинах хватит на восемь недель, в то же время идет постоянное пополнение, пишет газета "Известия" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Власенко.

По словам Власенко, сейчас ретейлеры сообщают о повышенном спросе на гречку, макароны, средства дезинфекции, а также туалетную бумагу. По утверждениям производителей, они готовы обеспечить нужды торговых сетей и уверены, что ситуация временна. Кроме того, вместе с органами федеральной власти прорабатывается вопрос о том, как ускорить доставку продукции, имеющей повышенный спрос.

Также, повышенное внимание уделяют поставке товаров в небольшие торговые точки. Власенко отметил, что правительство, местные администрации и ритейлеры контролируют ситуацию с поставкой товаров.

В Минпромторге заявили, что торговые сети в связи с ситуацией с коронавирусом заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков. 16 марта ведомство направило письмо с рекомендациями по работе в период борьбы с коронавирусом.

Ранее представители министерства промышленности и торговли России объяснили пустые полки в супермаркетах. В ведомстве отметили, что отсутствие товара на полке не означает, что его нет. Выкладка товара происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети, заявили в Минпромторге.