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Путин потребовал бороться с необоснованным повышением цен на продукты

16:05 17.03.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Президент Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты и во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой бороться с этим.

"Мы все с вами видим все проблемы, которые возникают и с коронавирусом, и с ценами на энергоносители, видим последствия для мировых биржевых площадок, для курса валют и так далее. Все это так или иначе отражается на нашей экономике, на ее функционировании, поэтому очень важно продолжить работу вместе с ФАС, при обмене информацией с ФАС, по противодействию правонарушениям в области формирования цен на продукты питания", — цитирует Путина РИА Новости.

Президент подчеркнул, что это совершенно конкретная задача, над которой надо работать.

"Работать причем повсеместно: и в центре, и на местах. Это с одной стороны. А с другой, продолжить работу по формированию благоприятного инвестклимата и защите интересов участников экономической деятельности. Это важно всегда, но в этой ситуации, в нашей сегодняшней ситуации это особенно важно, потому что нужно поддержать тех, кто реально работает в экономике, создает и бережет созданные рабочие места, обеспечивает уровень заработной платы соответствующий и производство необходимых всей стране товаров", - подчеркнул Путин.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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18.03.2020, 00:49
Гость: А в это

время ФСОшникам разрешили использовать боевую технику (бронетранспортеры и т.п.) для охраны Кремля.
Это как же надо бояться!..
18.03.2020, 00:41
Гость: А медведа привлек ?

А себя не забыл ?
18.03.2020, 00:39
Гость: Отец родной !

без тебя никак ! И цены обещал снизить, и в рай отправить. Ну и Россию после смерти утилизировать. Правь нами, о Солнцеликий !
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