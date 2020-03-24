Мы за ценой не постоим: что закупают российские больницы во время пандемии

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Правительство объявило о выделении 23 миллиардов рублей на закупку оборудования для борьбы с коронавирусом

«Новые Известия» на официальном портале госзакупок Российской Федерации промониторили конкурсы, по которым закупаются товары и услуги для борьбы с объявленной эпидемией.



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Средства выделяются в первую очередь на поддержку медицинской и фармацевтической промышленности, сообщил вчера премьер Михаил Мишустин. Большая доля транша уходит в Минпромторг – на 7,5 млрд рублей планируют закупить аппараты искусственной вентиляции легких, на 5 млрд рублей - теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки для обеззараживания воздуха.

Еще 10 млрд рублей получит Фонд развития промышленности на производство и закупку оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний.

Помимо этого транша, правительство распорядилось выделить 491,7 миллиона рублей Федеральному медико-биологическому агентству на выполнение работ в рамках борьбы с распространением вируса.

По действующему законодательству органы власти и учреждения с госучастием вправе приобретать товары и услуги за бюджетные средства у поставщиков только в порядке конкурсных процедур, на полноценное прохождение которых требуется не менее двух месяцев.

В условиях пандемии такие сроки могут привести к катастрофе, поэтому Минфин в конце прошлой недели распорядился отменить конкурсы на приобретением медицинских изделий и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом. Теперь медицинские маски, перчатки, изоляционные боксы, лекарственные препараты и прочее должны поступать в больницы незамедлительно.

Тем не менее, ряд учреждений уже успел приобрести необходимое для профилактики и лечения COVID-19 через официальные тендеры, поэтому мы имеем возможность подсмотреть, как приблизительно врачи готовятся ко встрече с эпидемией.

В системе по поисковому запросу «коронавирус» в разных вариациях находятся десятки объявленных процедур. Многие конкурсы действительно с прошлой недели проводятся за считанные дни, закупки осуществляются у единственных поставщиков.

Такие заявки маркируются уведомлением: «закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Москва и Московская область, Липецкая область, Башкирия и Республика Тыва по состоянию на 23 марта - в лидерах по количеству заявок, связанных с коронавирусом.

Профилактика

В Ростовской области на 1 376 800,00 руб. «Почта России» закупила у единственного поставщика – индивидуального предпринимателя Максима Морозова дезинфицирующие средства «для предупреждения распространения коронавирусной инфекции (2019-ncov)».

В перечень товаров вошли: 1100 единиц антибактериального геля для рук с дозатором, 100 диспансеров для жидкого мыла и 100 единиц дезинфицирующих средств для уборки помещений (вирулицидного действия на неживых объектах – мебель, пол, рабочие поверхности и т. д.).

Приобретаемые товары применяются для дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест общего пользования (комнат и мест приема пищи, отдыха, туалетных комнат и т.п.) и должны быть безвредны для здоровья человека, следует из документации.

ГБУЗ «Городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города Москвы» объявило о готовности заключить контракт на сумму в 1 258 942,50 руб. на поставку товаров для профилактики коронавирусной инфекции.

Под товарами, согласно техзаданию, понимаются – противоаэрозольные респираторы со степенью защиты FFP2, защитные очки Plexiglas, бесконтактный инфракрасный термометр трех типов для измерения температуры тела в височной области или в области лба.

Пенсионный Фонд № 16 по Москве и Московской области еще в феврале объявил о необходимости приобрести для себя товары для предупреждения коронавирусной инфекции, на которые был готов потратить 415 144,15 руб.

Под профилактическими товарами госучреждение подразумевает: 17427 штук масок для защиты дыхательных путей и 55 кубических дециметров жидкого туалетного мыла. Желаемое продал Пенсионному фонду единственный поставщик - ООО «Горизонт».

Тестирования и исследования вируса

В Москве ФГБУ «Клиническая больница №1 Управления делами Президента Российской Федерации» сегодня объявило конкурс на поставку наборов реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-cov-2 тяжелого острого респираторного синдрома (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции «амплитест SARS-cov-2».

Предполагаемым исполнителем контракта, согласно документации, готовится стать ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства здравоохранения Российской Федерации. За 60 наборов больница готова заплатить 729 000,00 руб.

Указанной поставки, как надеется заказчик, должно хватить до 31 мая 2020 г. включительно.

В Башкирии ГБУЗ «Поликлиника №1 Уфы» на 187 500 руб. закупает расходные материалы для создания коронавирусных укладок (тупферов назофарингеальных) – зондов-тампонов для взятия и транспортировки проб биологического материала в бактериологические лаборатории.

ГБУЗ «Красногорорская городская больница №1» в Московской области на 3 498 389,30 руб. закупает медицинские материалы для предупреждения заражения и распространения коронавирусной инфекции.

В перечне: инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях (250 шт); изделия из резины гигиенические или фармацевтические прочие (10 шт); приборы и аппаратура для физического или химического анализа (90 тысяч единиц). Конкретное назначение закупаемых материалов в конкурсной документации не раскрывается.

Благодаря ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Костромской области можно хотя бы со стороны представить, как в лабораторных условиях выявляют и обнаруживают новый коронавирус. Вот какой комплект требуется, чтобы к нему приблизиться и его опознать:

Транспортировка и лечение пациентов

В Тыве республиканское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок приобретает два изолирующих бокса для транспортировки больных особо-опасными инфекциями за 1 196 000,00 руб. (598 тысяч рублей за штуку). В сметах боксы значатся под кодом «оборудование терапевтическое».

Закупка производится, как подчеркивается, в рамках реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-ncov) для нужд Министерства здравоохранения Республики Тыва. Помимо этого, регион закупает дизенфекционную камеру - «Стерилизатор паровой» за 2 млн рублей, которую также должны передать в распоряжение республиканского минздрава.

Для предупреждения распространения инфекции в Тыве планируется израсходовать 1 213 147 руб. на лекарственные средства. И если столичные коллеги из «Психиатрической клинической больницы №5 Департамента здравоохранения г. Москвы», согласно техзаданию, будут лечить своих пациентов от вируса лопинавиром, ритонавиром и рибавирином, то в Тыве считают, что эффективнее всего для искоренения нового вируса было бы использовать антибиотики, аминометилбензойную кислоту, раствор для инфузий «Альбумин человека», меглюмина натрия сукцинат, осельтамивир, меропенем, кислоту аскорбиновую, салметерол, флутиказон, инозин, меглюмин, метионин, никотинамид и кислоту янтарную.

Самый обширный список препаратов для борьбы с коронавирусом дает ГБУЗ «Чеховская областная больница» Московской области.

В ее наборе 21 наименование: интерферон альфа-2b (МНН), Интерферон бета-1b (МНН), Фосфомицин*(МНН), Бензатина бензилпенициллин*(МНН), Рибавирин*(МНН), Лопинавир*+Ритонавир*(МНН), Амоксициллин+Клавулановая кислота®, Гентамицин(МНН), Линезолид*(МНН), Азитромицин*(МНН), Ванкомицин*(МНН), Амоксициллин+Клавулановая кислота®, Левофлоксацин*(МНН), Цефоперазон*+Сульбактам*(МНН), Моксифлоксацин, Инозин*(МНН), Преднизолон*(МНН), Метамизол натрия (МНН), Гидрокортизон*(МНН), Парацетамол (МНН), Карбоцистеин* (МНН). И чек: 918 520,90 руб.

ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в рамках реализации в регионе мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приобретает за 1 351 666,66 руб. два транспортировочных бокса.

Еще в полмиллиона рублей обходятся четыреста два комплекта противочумных костюмов, триста хирургических стерильных, 400 респираторов и 33,260 тысячи одноразовых масок за 278 718,80 руб. (цена одной маски - 8,38 руб).

Еще на 380 210,00 липецкая скорая приобретает 3100 флаконов дезинфицирующих и антисептических средств, «обладающих вирулицидной активностью». 105 999,90 руб. уплачено за 30 бесконтактных термометров.

Коронавирус и гомеопатия

Во всем разнообразии закупок средств для профилактики и лечения опасного вируса отличились Ставрополье, Алтай, Новгородская область и ГБУ «Жилищник» Войковского района Москвы. Их траты выглядят весьма сомнительно.

Государственное автономное учреждение «Ставропольское телевидение» потратило 200 тысяч рублей на получасовой семинар для журналистов «Действия СМИ во время пандемии».

Эти деньги государственная телекомпания, как следует из закупочной документации, передала индивидуальному предпринимателю Арутюнян Ирине Валерьевне за весьма формальные услуги, а именно: поиск и подбор помещения; техническое обеспечение мероприятия (комплект оборудования, услуги инженера), регистрация участников, предоставление отчёта по присутствующим, организация заезда спикеров, подготовка и демонстрация презентационных материалов на светодиодном экране LED-экран.

Алтайский «Центр гигиены и эпидемиологии» решил, что эффективнее всего защищаться от коронавируса … рекламой коронавируса и заказало у единственного поставщика промо аудиролик за 11500 рублей.

Коронавирус и спекуляции

ГБУ «Жилищник» в Войковском районе Москвы закупил одни из самых дорогих по российским меркам медицинские маски у единственного поставщика - индивидуального предпринимателя Великого Ярослава Владимировича (цена за штуку 35 рублей, объем поставки – 5000 единиц), а также 4 бесконтактных термометра WF-5000 Би-Велл китайского производства на 60 тысяч (15 тыс руб за штуку).

До сих пор основным видом деятельности индивидуального предпринимателя по фамилии Великий был ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования», что не помешало ему с началом эпидемии оперативно переквалифицироваться в одного из самых дорогих поставщиков господряда.

И, видимо, чтобы скрыть «демократичные» цены своего товара, в документации по контрактам с предпринимателем несколько раз допускается опечатка в названии вируса. Контракт подписывает руководитель районного «Жилищника» А.С. Моргунов, который, судя по всему, знает, чем же так хороши маски и термометры Великого, что в несколько раз превышают цены рынка.

Еще одна золотая поставка – у акционерного общества «Новгородоблэлектро». Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции предприятие закупает 100 комплектов противоэпидемических «СОДОЛИТ-1А» на 178 900,00 руб. у нераскрытого в документации поставщика. В то же время простой анализ рекламы показывает, что в магазинах такие же комплекты можно без труда отыскать и вдвое дешевле.

Куда более серьезные многомиллионные траты идут на борьбу с эпидемией без прямого упоминания коронавируса в документах.

Неназываемая зараза

Ежеминутно на портале госзакупок проходят заявки со ссылкой на неназываемую эпидемию (пандемию).

Только за последние часы, к примеру, высветились следующие закупки.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека объявило конкурс на приобретение расходных материалов для собственных нужд на 16,4 млн рублей.

Государственный комитет республики Башкортостан по конкурентной политике закупает на 7 352 842,60 руб. иммунобиологические лекарственные препараты (вакцину для профилактики пневмококковых инфекций).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Тамбовской и Ивановской областях заказывает услуги по проведению поверки средств измерений и оборудования, в Республике Карелия - поставку лабораторного пластика для собственных нужд.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Брянской области просит отремонтировать кабинеты в здании административно-лабораторного корпуса в Унечском районе. В Орловской области это же ведомство заказывает услуги по модернизации Автоматической идентификационной системы. В Ярославской области ведомство запрашивает, наконец, подключение к сети Интернет...

Чего в действительности не достает отечественной медицине и больницам для более успешной борьбы с эпидемией?

Действующие специалисты школ вирусологии отмечают, что действия штаба по коронавирусу должны в первую очередь быть направлены на решение внутренних вопросов, связанных с обеспечением первичных сортировочных пунктов, стационаров и врачей всем необходимым для исключения заражения, прежде всего, медицинского персонала, постоянно контактирующего с вирусом и находящегося в эпицентре заражения и распространения.

«В ситуации с распространением коронавируса очень актуален вопрос скорости реагирования структур и возможности опередить или подавить его распространение», - говорит руководитель медицинской консалтинговой кампании ООО «Этнамед» Евгений Кан.

Японские и китайские ученые отмечают, что один из способов предотвращения распространения заболевания - тестировать всех подряд с помощью экспресс-тестов. Мера помогает выявлять и изолировать заразившихся еще в латентной стадии заболевания, тем самым снижать вероятность дальнейшего распространения вируса, а также оперативно очерчивать очаг распространения и дезинфицировать его. В России экспресс-тестирование пока не применяется.

Эксперт отмечает, что следующая необходимая мера – четкие инструкции по дальнейшим действиям при увеличении случаев верификации диагноза. Куда направлять пациентов, необходимо решить заранее.

Российские медучреждения нуждаются в срочном увеличении количества аппаратов искусственной вентиляции легких в условиях дополнительного развертывания и переоборудования койкомест. Государство выделило 7,5 млрд рублей на эти цели, и аппараты будут поступать в течение года (но нужно чтобы это происходило уже прямо сейчас).

Переоборудовать больницы необходимо как можно быстрее, и системы ИВЛ должны быть снабжены подходящими расходниками для проведения интенсивной терапии (кислородные станции, сам кислород в баллонах, системы мониторинга показателей жизнеобеспечения - ЭКГ, дефибриляторы, интубационный инструмент, в/в системы для парентерального питания и введения препаратов, шприцы, лекарства, функциональные кровати, постельное белье в том числе, источники бесперебойного питания, экспресс-лаборатории и т.д., и т.п., а это целый комплекс жизнеобеспечения и интенсивной терапии.

Более важный вопрос, чем наличие оборудования – подготовка и мобилизация медицинского персонала. Сколькими и какими специальностями врачей должно быть обеспечено каждое медучреждение, откуда и куда приписать персонал на экстренный случай. Кроме того, для населения необходимо улучшить ситуацию со снабжением аптек доступными средствами против борьбы с ОРВИ.

Сотрудники всех компаний, ведомств и служб, которые работают в офисах, должны пользоваться средствами защиты в обязательном порядке. Можно спорить, помогают медицинские маски защититься от вируса или нет, но вирусологи считают, что их применение оправдано, говорит эксперт.

Производители ранее не смогли обеспечить продуктом всех желающих в силу своих возможностей, а может быть, по причине бюрократической инерции. Важно, чтобы сегодня наращивались объемы производства защитных средств.

Мы все видим, во что облачаются китайские врачи: маски, очки, капюшоны, халат, комбинезон на халат и т.д. Почему у нас не используются аналогичные возможности?

Не плохо было б на время снять таможенные ограничения или создать специальный коридор для экспорта несертифицированных изделий медицинского назначения, вплоть до доказавших свою эффективность образцов сыворотки крови выздоровевших пациентов, а также для оперативной закупки у Китая недостающих объемов. К примеру, Владивостоку куда проще и ближе обеспечить себя масками, халатами, оборудованием и занять опыта у заграничных коллег.

Автор: Юлия Сунцова