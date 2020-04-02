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В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай заражения коронавирусом

10:56 2.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба.

Новые случаи заражения зафиксированы в 29 регионах страны. Из них 595 новых случаев отмечено в Москве, 43 - в Подмосковье, 22 - в Петербурге.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах", - отмечается в сообщении штаба.

Общее число пациентов с коронавирусом, умерших в России, выросло до 30. За сутки умерло шесть заболевших: в Москве трое и по одному человеку в Подмосковье, Пермском крае и Чечне.

Общее число выздоровевших выросло до 235, за сутки были выписаны 45 выздоровевших. В Москве выписано 25 пациентов, в Свердловской области - семь, в Якутии - трое, в Челябинской области - двое, и по одному пациенту в республике Коми, в Крыму, Краснодарском, Ставропольском, Пермском и Приморском краях, Ивановской и Калужской областях.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 13:25
Гость: Да

БОЛЕЗНЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ШЕСТОЙ ДЕНЬ..(5,1 - средний период от заражения до заметных признаков болезни). Пока позвонят в скорую - ещё пройдёт время..

То есть что имеем? Сегодня(фактически со вчерашнего) добавилось 595 человек в Москве, а заразились они когда? Где-то в четверг.. ТОГДА ПОЧТИ НИКТО НИКАК НЕ РЕАГИРОВАЛ - ПОГОДА ХОРОШАЯ, ЕЗДИЛИ НА РАБОТУ, ХОДИЛИ ПО МАГАЗИНАМ..масок почти никто не носил, даже если были...примерно один-два человека на вагон метро..и, как правило, молодёжь..

Конечно, приехавшие ранее "туристы" и прочие должны были бы уже сидеть дома, но не факт, что сидели..

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Многие ещё в воскресенье, "напоследок" ходили на шашлыки или просто в парки..этих мы увидим в списке больных завтра..

РАЗДОЛБАЙСТВО И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОТ ИСТИННАЯ БЕДА РОССИИ!!
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Что касается мажоров - вроде их давно привезли, был рейс из Куршевеля..сейчас половина списка Форбс уже давно лечится, в Коммунарке..

Остальные - не совсем мажоры, а нахальные и безответственные туристы, их и сейчас 25 000 за границей застряло...причём уехали они недели 2-3 назад, просто им жаль было путёвки сдавать, долго на поездку копили...да и сообщали, что тогда 50 процентов тогда вообще не верили в болезнь!! верили только 16 процентов...!!!

Что касается возвращения этих туристов - они сейчас стремятся назад...обещают, что их всех вернут, но ввели ограничения - 500 человек в день в Москву, 200 в другие районы...видимо, больше не рискуют проверить
02.04.2020, 13:20
Гость: Совершенно верно!

Страх лишает людей рассудка.
А бюрократический страх - вдвойне. За потерю должности и за неадекватное восприятие действительности. В силу отсутствия опыта действий в нестандартных условиях. На носу посевная компания - а здесь непродуманная нерабочая неделя. Жрать что будем? Остановлен ритм хозяйственной деятельности. В угоду политическим амбициям и оправдания своей неспособности заниматься реальными экономическими задачами нарушены конституционные законы прав человека и вообще рассудка. В таких условиях, зачем Конституция и нормативные экономические законы? Всё решает ситуация, которую можно разрешить репрессивными методами, не ударяя палец о палец в своей бюрократической деятельности, не выходя из кабинета...
02.04.2020, 13:18
Гость: Рудольф

Однако, это цепная реакция!...
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