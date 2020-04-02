]]>
]]>
Главная В России Новости

Мишустин утвердил правила оформления больничных на время карантина

09:18 2.04.2020
Михаил Мишустин
Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет.

Постановление вступает в силу 6 апреля, пишет "Интерфакс".

Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, правила распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

"Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа", - отмечается в документе.

Информация о застрахованных, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается с помощью единой системы идентификации и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

Согласно документу, назначением и выплатой пособия по временной нетрудоспособности будут заниматься территориальные органы Фонда по месту регистрации страхователя.

"Фонд осуществляет назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности единовременно за весь период временной нетрудоспособности в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ", - говорится в документе.

Темы: Михаил Мишустин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации