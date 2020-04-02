Мишустин утвердил правила оформления больничных на время карантина

09:18

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил временные правила оформления больничных, а также назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина для лиц старше 65 лет.

Постановление вступает в силу 6 апреля, пишет "Интерфакс".

Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса.

Согласно документу, правила распространяются на застрахованных лиц, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением лиц, переведенных на дистанционный режим работы или находящихся в ежегодном оплачиваемом отпуске.

"Листок нетрудоспособности, на основании которого будет назначаться и выплачиваться пособие, будет формироваться единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 года в форме электронного документа", - отмечается в документе.

Информация о застрахованных, соблюдающих режим самоизоляции, будет передаваться в Фонд социального страхования их работодателями с использованием своих личных кабинетов, доступ к которым обеспечивается с помощью единой системы идентификации и аутентификации, или иным доступным способом с соблюдением требований законодательства о персональных данных.

Согласно документу, назначением и выплатой пособия по временной нетрудоспособности будут заниматься территориальные органы Фонда по месту регистрации страхователя.

"Фонд осуществляет назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности единовременно за весь период временной нетрудоспособности в течение семи календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности. В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают Фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством РФ", - говорится в документе.