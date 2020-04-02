«Коммерсант» узнал о планах продлить нерабочую неделю

11:24

Следующую неделю в России могут объявить нерабочей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. Накануне к этому призывали главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.

Источники издания не уточнили, насколько могут быть продлены выходные. Попова на вчерашнем совещании президента России Владимира Путина с правительством напомнила, что что инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому период разрыва связей, при которых передается COVID-19, должен быть кратным двум неделям.

По словам руководителя ведомства, вирус все еще распространяется, а население России велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер может привести к дальнейшему росту заболеваемости.

Вице-премьер на совещании также выступила за продление режима самоизоляции. Она добавила, что важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах страны.

По последним данным, в России 3548 случаев заболевания (+771 за сутки), 235 человек выздоровели, 30 умерли. Большая часть зараженных приходится на Москву (2475) и Подмосковье (177).