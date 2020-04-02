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«Коммерсант» узнал о планах продлить нерабочую неделю

11:24 2.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Следующую неделю в России могут объявить нерабочей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. Накануне к этому призывали главный санитарный врач, глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова.

Источники издания не уточнили, насколько могут быть продлены выходные. Попова на вчерашнем совещании президента России Владимира Путина с правительством напомнила, что что инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому период разрыва связей, при которых передается COVID-19, должен быть кратным двум неделям.

По словам руководителя ведомства, вирус все еще распространяется, а население России велико. Из-за этого прекращение ограничительных мер может привести к дальнейшему росту заболеваемости.

Вице-премьер на совещании также выступила за продление режима самоизоляции. Она добавила, что важно искать компромисс между ограничительными мерами и развитием экономики в регионах страны.

По последним данным, в России 3548 случаев заболевания (+771 за сутки), 235 человек выздоровели, 30 умерли. Большая часть зараженных приходится на Москву (2475) и Подмосковье (177).

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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02.04.2020, 12:34
Гость: Анна

Да зачем так мало на 2 недели? В Италии месяц народ своим бесполезным карантином мучают и не оплачивают,у итальянцев деньги уже кончились. Ах да у Вас Евро в 2021г ну так карантин будем продлевать до начала евро 2021г ,а потом опять на карантин до Олимпиады в Токио,потом опять на карантин.Так мы под предлогом коронавируса и не нужного карантина отучаем население от церкви, наличности,газетных киосков и приучаем к атеизму, электронным деньгам . Осталось ещё всех зачипировать мол это от коронавируса спасет. Хороший предлог! Когда мировые войны учиняли никто не думал об экологии и поэтому не стали внедрять "зеленые технологии" Теслы. Лучше вместо "зеленых технологий" мы мировою бойню заварим или в китайских лаборатория коронавирус изобретем,а то что люди будут умирать это нас не волнует,ради экологии это всё нужно,а то что можно это сделать без убийства людей от войн и эпидемии, очистить воду в Венеции и воздух в Поднебесной им в голову не пришло изобретателям коронавируса. Правильно говорят подлые люди подлые потому что глупые. Интересно что они все будут делать когда Новая Великая Депрессия начнется и люди будут умирать от голода миллионами? Пиры во время чумы: Евро по футболу,Олимпиаду в Токио они устроят в 2021г в период голода из-за Мировой Депрессии. Не удивлюсь что эти спортивные проекты уже обречены и не окупятся. САМЫЕ ВМЕНЯЕМЫЕ СТРАНЫ В МИРЕ: БЕЛОРУССИЯ И ШВЕЦИЯ.
02.04.2020, 11:40
Гость: Обнуленный

прощупывает почву, боится взять ответственность на себя.
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