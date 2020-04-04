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Патриарх Кирилл совершил чудотворный объезд Москвы с иконой «Умиление»

21:02 4.04.2020

3 апреля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой об избавлении от пандемии коронавируса. Трансляцию мероприятия вел в прямом эфире телеканал "Спас", бегущей строкой в нижней части экрана транслировалась молитва против коронавируса.

Фото: MDK

Икона "Умиление" была выбрана не случайно: перед этим образом молился народный святой — преподобный Серафим Саровский, пишут "Вести".

Торжественный кортеж с сопровождением полиции с включенными мигалками проследовал по одному из колец МКАД.  Затем глава РПЦ привез икону в Богоявленский кафедральный собор.

Стоп-кадр из видео

Патриарх особо призвал воздержаться от посещения храмов и молиться по примеру святой Марии Египетской — 47 лет она провела в религиозной самоизоляции в пустыне.

Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал патриарха Кирилла за этот объезд.

"Одно дело, когда человек своими ножками обходит град размером с московский Кремль и при этом несёт икону. Это некий труд. Что касается объездов в шикарном лимузине, то здесь подвига я не замечаю. Поэтому некая странность в этом есть, которая даёт повод говорить о некоем магическом сознании. Это действо обрело в современной культуре другой смысл. Для людей, которые относятся к этому всерьёз, это просто пропаганда какого-то отношения к христианской вере и христианским святыням, а для людей, которые не воспринимают всерьёз, это повод для шуток", - сказал Андрей Кураев в беседе с изданием "Подъем".

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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05.04.2020, 02:45
Гость: яргенс прагматик

Чудо свершилось бы,если бы Гундяев(патриарх Кирилл) провёз кусок доски в "жигулях", а не в "Мерседесе".А так....
05.04.2020, 02:37
Гость: Самое плохое,

что он даже не понимает, как это мерзко выглядит. Поп потерял и совесть и бога.
05.04.2020, 02:33
Гость: Монах

Что-то святейший со своего привычного маршрута сбился. Обычно обход происходит с коробкой из под ксерокса с миллионом баксов вокруг кремля с заходом в офис президента. Этот маршрут еще при Ельцине был протоптан.
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