Патриарх Кирилл совершил чудотворный объезд Москвы с иконой «Умиление»

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3 апреля патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершил объезд вокруг Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой об избавлении от пандемии коронавируса. Трансляцию мероприятия вел в прямом эфире телеканал "Спас", бегущей строкой в нижней части экрана транслировалась молитва против коронавируса.

Фото: MDK

Икона "Умиление" была выбрана не случайно: перед этим образом молился народный святой — преподобный Серафим Саровский, пишут "Вести".

Торжественный кортеж с сопровождением полиции с включенными мигалками проследовал по одному из колец МКАД. Затем глава РПЦ привез икону в Богоявленский кафедральный собор.

Стоп-кадр из видео

Патриарх особо призвал воздержаться от посещения храмов и молиться по примеру святой Марии Египетской — 47 лет она провела в религиозной самоизоляции в пустыне.

Протодиакон Андрей Кураев раскритиковал патриарха Кирилла за этот объезд.

"Одно дело, когда человек своими ножками обходит град размером с московский Кремль и при этом несёт икону. Это некий труд. Что касается объездов в шикарном лимузине, то здесь подвига я не замечаю. Поэтому некая странность в этом есть, которая даёт повод говорить о некоем магическом сознании. Это действо обрело в современной культуре другой смысл. Для людей, которые относятся к этому всерьёз, это просто пропаганда какого-то отношения к христианской вере и христианским святыням, а для людей, которые не воспринимают всерьёз, это повод для шуток", - сказал Андрей Кураев в беседе с изданием "Подъем".