Взрыв газа обрушил целый подъезд в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве

14:19

В подмосковном городе Орехово-Зуево в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд дома с 1 по 5 этаж. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.

Фото: группа «Инцидент Москва» ВКонтакте

"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

На место обрушения направлены специалисты Ногинского спасательного центра.

Как сообщил агентству информированный источник, рассматриваются различные версии произошедшего, среди них основная - неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.