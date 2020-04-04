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Взрыв газа обрушил целый подъезд в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве

14:19 4.04.2020

В подмосковном городе Орехово-Зуево в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа. В результате обрушился подъезд дома с 1 по 5 этаж. По предварительным данным, на нижних этажах есть погибшие.

Фото: группа «Инцидент Москва» ВКонтакте

"Взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома с последующим обрушением второго подъезда с пятого по третий этажи. Информация по пострадавшим уточняется, проводятся поисково-спасательные работы", - сообщили "Интерфаксу" в МЧС.

На место обрушения направлены специалисты Ногинского спасательного центра.

Как сообщил агентству информированный источник, рассматриваются различные версии произошедшего, среди них основная - неисправность газового оборудования либо неверная эксплуатация газовых бытовых приборов в квартире на третьем этаже.

Темы: Московская область, Происшествия
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Комментарии читателей
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04.04.2020, 21:01
Гость: должна перекрывать газ сама

Да тут еще непонятно (мне во всяком случае). Эта колонка имеет свою вытяжку. Наверно, если газ горит, снизу еще воздух подтягивается,нагрев, объем продуктов горения увеличивается. И вытяжка справляется со всем этим штатно. А тут - ну не загорелся газ в колонке. Если вытяжка в порядке - ну будет он через нее выходить, на кухню не попадет, объемного образования взрывчатой смеси не будет. Максимум - в вытяжке. Но, вряд ли в вытяжке можно создать такие условия, чтобы весь подъезд разворотило. Это в объеме кухни надо подобрать концентрацию. То есть - или вытяжка не в норме, или подвод, и газ выходил прямо в помещение.
04.04.2020, 19:08
Гость: Сердечник

скорее устанавливали сами или сантехник-профан, газовщик-идиот...
самопальная установка с наматыванием скотчем кнопки автоматического отключения скотчем чтобы не срабатывала - очень часто этим и газовщики с опытом грешат,
а делов-то время от времени чистить датчик от копоти или менять если перегрелся... и кнопка всегда будет держать и перекроет газ если пламя потухло...
но как заставить газовщиков-упырей это делать...
у меня просто это была больная тема с колонкой,
так я купил книжку с чертежами колонки и сам сделал, на всю жизнь пригодилось...
04.04.2020, 18:03
Гость: должна перекрывать газ сама

Если старая колонка - там само не перекроется. Другое дело - у нее же все в трубу, в вытяжку уходить должно. Если вытяжка не работает, тогда да.
В детстве - учеба во вторую смену. Чайник на плиту, сам книжку читать. Забыл про чайник. В школу собираюсь - газом воняет. Плиту выключил, проветрил. Однако надышался - после четвертого урока подурнело, голова, тошнота. Ну, через час прошло. Можно сказать - повезло.
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