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Цифровые пропуска будут внедрены в 21 регионе России

11:56 23.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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В 21 регионе России будет введена цифровая пропускная система в связи с распространением коронавируса.

Как говорится в сообщении Минкомсвязи, соответствующие заявки были поданы властями регионов.

Благодаря федеральной платформе выдачи цифровых пропусков работодатель сможет подавать списки сотрудников для оформления постоянных пропусков в виде QR-кодов.

Разовый пропуск граждане смогут оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус". Для оформления пропуска будет необходимо указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Такой цифровой пропуск действует ограниченный период времени.

В первую очередь к этой системе будут подключены Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская, Орловская области. Со следующей неделе система заработает в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

Ранее распространить систему цифровых пропусков на все регионы России предложил мэр Москвы Сергей Собянин

 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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23.04.2020, 21:00
Гость: Алекс Дорф

Кагал через своего ставленника мишустера дал указание гауляйтерам-коллаборционистам оцифровать славян. Гауляйтеры отсалютовали "Яволь". Потому как на Кавказе или в Татарстане номер с оцифровкой людей не пройдет. А местный паук-фюрер засел в бункере и выжидает, когда народ, давший жизнь ему и всем его предкам, полностью увязнет в смрадной паутине сотканной кагалом.
Жизнь в России под гнетом кагала не легка. А вы теперь представьте, как будут выживать наши дети и внуки через 20-40 лет.
Я в СССР, те-же 30-40 лет назад, садился в поезд не показывая свой паспорт никому, только по билету и в билете не были прописаны мои паспортные данные.
Это начало. А пресловутый "вирус" только ширма.
23.04.2020, 20:58
Гость: *

Заживём как в зоне. Захотел сходить в другой барак, отпросись у начальника.
23.04.2020, 20:54
Гость: люди холопского звания

сущие псы иногда,чем тяжелей наказание,тем им милей господа...(С)
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