Цифровые пропуска будут внедрены в 21 регионе России

11:56

В 21 регионе России будет введена цифровая пропускная система в связи с распространением коронавируса.

Как говорится в сообщении Минкомсвязи, соответствующие заявки были поданы властями регионов.

Благодаря федеральной платформе выдачи цифровых пропусков работодатель сможет подавать списки сотрудников для оформления постоянных пропусков в виде QR-кодов.

Разовый пропуск граждане смогут оформить через мобильное приложение "Госуслуги. Стопкоронавирус". Для оформления пропуска будет необходимо указать причину выхода из дома, точку назначения и транспортное средство. Такой цифровой пропуск действует ограниченный период времени.

В первую очередь к этой системе будут подключены Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская, Орловская области. Со следующей неделе система заработает в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.

Ранее распространить систему цифровых пропусков на все регионы России предложил мэр Москвы Сергей Собянин