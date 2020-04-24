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В Москве все медработники будут проходить тесты на иммунитет к COVID-19

10:25 24.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Все медики столицы пройдут экспресс-тестирование, чтобы определить наличие в их организмах иммунитета к COVID-19. Об этом 24 апреля рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 

Она отметила, что соответствующее распоряжение уже подписал глава города Сергей Собянин. По ее словам, тест пройдут все медики, то есть работающие как в перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции стационарах, так и во всех прочих больницах и поликлиниках.

Как пояснила заместитель мэра, под эти цели разработаны два вида экспресс-тестов. Оба ранее уже успешно прошли испытание в московских больницах и показали хороший результат.

Ракова добавила, что с 27 апреля будут дополнительно увеличены возможности по проведению лабораторных исследований. Уже с понедельника на коронавирус будут проверять пациентов всех стационаров, а не только специализированных для лечения COVID-19, передает РИА Новости.

Темы: Коронавирус, Россия
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Комментарии читателей
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24.04.2020, 16:57
Гость: Шило

Так к чему имунитет!? Если незнают, что такое гармоновирус?
24.04.2020, 15:51
Гость: Удивительно

Почтеннейшие иммунологи нас учили, что на вирусы есть только клеточный иммунитет (белки-интерфероны). Какой механизм имунного ответа присутсвтует в крови?
24.04.2020, 14:40
Гость: Внимание - следим за мозгами!

Боишься, что уничтожат всю майданно-бандеровскую заразу в России и на Украине?
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