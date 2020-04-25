Что такое элайнеры? Цены, подробности и полезные советы

12:59

Далеко не все люди могут похвастаться хорошим прикусом

При этом, чем больше запущена проблема, тем сложнее ее решить. В некоторых случаях стоматологи рекомендуют каппы или элайнеры. При этом цены на элайнеры в Москве начинаются с отметки в 50-60 тыс. рублей и могут варьироваться в зависимости от разных особенностей прикуса, необходимого лечения и так далее. Стоимость элайнеров сопоставима со стоимостью брекет-систем.

Многие люди решаются на посещение стоматолога с целью исправления прикуса уже в зрелом возрасте, когда осознают, что лучше потерпеть некоторые неудобства в течение непродолжительного периода времени, но все же получить улыбку мечты. Особенности установки элайнеров в том, что они не портят эстетическую составляющую улыбки.

Несмотря на то, что конструкции нужно носить не менее 22-23 часов в сутки, исправлять прикус система будет незаметно для окружающих – в отличие от брекет-систем элайнеры прозрачные, а потому мало видны на зубах. Увидеть конструкцию можно только при очень близком разглядывании. Конечно, понятно, почему такое решение пользуется огромной популярностью у звезд и просто публичных личностей.

Особенности исправления прикуса

Всю процедуру выполняют врачи-стоматологи, которые проводят осмотр пациента, делают снимки челюсти, чтобы понять, какую именно методику исправления прикуса выбрать. Дело в том, что брекеты способны постепенно исправить даже самые сложные дефекты, а вот прозрачные каппы или элайнеры справляются с задачами исправления прикуса, когда зубы относительно ровные, но все же для идеального расположения в зубном ряду нужна определенная коррекция. В этом случае назначают осмотр и диагностику:

1. Создается 3D-модель зубов, на основе которой делаются индивидуальные конструкции. Все это возможно в случае, если врач рекомендует именно данный тип исправления прикуса. Предварительный осмотр и диагностика у ортодонта являются обязательным условием.

2. На втором этапе каппы изготавливаются из специальных гипоаллергенных полимерных материалов. Стоит отметить, что комплект капп может состоять не из 1-й штуки, а из гораздо большего количества. Все дело в том, что по мере исправления прикуса пациенту нужно будет корректировать расположение зубов, а, значит, и менять старые каппы на новые, которые и дальше будут работать с зубным рядом.

3. После изготовления комплекта капп пациента записывают на прием к ортодонту, где врач помогает надеть конструкцию, а также детально объясняет, как ее носить, как за ней ухаживать, когда можно снимать и так далее.

4. Составляется график посещения клиники пациентом. Обычно на каждый следующий прием записываются через 4-6 недель. Врач оценивает промежуточные результаты лечения, следит за изменением прикуса пациента. В конечном счете, весь период выравнивания зубов может занять от 4-6 месяцев до 12-18 в зависимости от сложности случая.

У ношения элайнеров есть свои преимущества: незаметность для окружающих, безболезненность процедуры и действительно хорошие показатели, которых можно достичь при желании привести свой зубной ряд в порядок.

Однако такой тип исправления прикуса может подойти далеко не всем, ведь в случае значительного искривления зубов для начала может потребоваться ношение брекет-систем. В любом случае поставить диагноз и назначить поэтапное лечение может только врач-стоматолог, к которому и стоит немедленно записаться на прием.

Источник: Семейный стоматологический центр «Happydents»