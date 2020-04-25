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Онищенко поддержал выводы американцев о гибельности солнца для вируса

11:36 25.04.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал выводы американцев о пагубном воздействии солнечного света на коронавирус.

Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан заявил в частности, что температура и влажность могут уничтожать вирус. Так, при температуре 21⁰−24⁰С и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастёт до 80%, то вирус начнёт гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет... А детализация по влажности – это, как я понимаю, данные экспериментов. Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, она бы нам здорово помогла», - приводит слова Онищенко НСН.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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25.04.2020, 17:13
Гость: Владимир

Хорошо сказано!
25.04.2020, 16:28
Гость: Евгений В

В последнее время начал внимательно следить за событиями связанными с этим вирусом и запутался окончательно. Налицо полная деградация власти, науки и медицины. Кто в лес, кто по дрова, десятки версий, теорий, советов и рекомендаций, дурацких действий. Многие "умники" поддерживают с удовольствием любые решения властей, используют растерянность замученных медиков, нашли прибыльную новую тему и обогащаются.
Есть старые больницы и срочно строятся новые, чиновникам работать и думать не надо, все охвачены главной заботой. Против вируса выставили, не для всех конечно, новое абсолютно не эффективные в этом плане оборудование типа ИВЛ, диагностика сомнительная, как и статистика, лекарств нет.
25.04.2020, 16:13
Гость: Евгений В

В РФ особый рыночно-нефтяной вирус.
Все комментарии (15)
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