Онищенко поддержал выводы американцев о гибельности солнца для вируса

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал выводы американцев о пагубном воздействии солнечного света на коронавирус.

Исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности по науке и технологиям США Уильям Брайан заявил в частности, что температура и влажность могут уничтожать вирус. Так, при температуре 21⁰−24⁰С и 20-процентной влажности вирус погибнет через 18 часов. Если влажность возрастёт до 80%, то вирус начнёт гибнуть через шесть часов, а если к этому добавить воздействие прямых солнечных лучей, на это потребуется всего две минуты.

«Они все правильно говорят. Почему у нас гриппа нет летом? Потому что тепло. Самое главное – ультрафиолет... А детализация по влажности – это, как я понимаю, данные экспериментов. Если бы на майские праздники была хорошая, солнечная погода, она бы нам здорово помогла», - приводит слова Онищенко НСН.