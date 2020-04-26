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Песков: Владимир Путин становится вирусологом

22:24 26.04.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© KM.RU, Стоп-кадр видео
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Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Это его (Путина – ред.) принципы. Он, когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом", — пояснил Песков.

"Если вы помните, на одном из совещаний он как раз шутил, что у нас сейчас вся страна превратилась в вирусологов. Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог", — сказал пресс-секретарь Путина.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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27.04.2020, 02:26
Гость: пенсионерка

Да уж,такой знатный маркетинг залудил,что небось,до сих пор ничего и не понял.Он-такой.
27.04.2020, 02:24
Гость: пенсионерка

Что вы,у него прямо противоположная задача(или?)и вот с ней он отлично справляется.Он Россию уже в конец 19 века затолкал,но не без помощи самих граждан,которые сами-натуральное быдло(извините),ибо только скот ведёт себя столь безропотно и безответственно по отношению к своей жизни и жизни своих детей.
27.04.2020, 02:19
Гость: пенсионерка

Этот "иксперд" лучше бы слово своё исполнять научился, для начала,но уже видно -не судьба.А,Песков по-прежнему,гонит пургу,по словам самого.
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