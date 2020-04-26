Песков: Владимир Путин становится вирусологом

22:24

Когда президент погружается в какую-то тему, он во многом сам становится экспертом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

"Это его (Путина – ред.) принципы. Он, когда плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом", — пояснил Песков.

"Если вы помните, на одном из совещаний он как раз шутил, что у нас сейчас вся страна превратилась в вирусологов. Вот у меня сомнений нет, что он на пути становления как вирусолог", — сказал пресс-секретарь Путина.