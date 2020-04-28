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Пять частных лабораторий начнут тестировать россиян на антитела к COVID-19

10:51 28.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Российские сети медлабораторий «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest планируют запустить массовое тестирование граждан на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей данных организаций.

На данный момент сдача такого теста в России предусмотрена только для медицинских работников. Анализ позволит обнаружить ранние (IgM) антитела и поздние (IgG), которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген.

Анализы предусмотрены двух типов: качественные показывают наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественные, в свою очередь, определяют их концентрацию. Первой масштабное тестирование начнет «Хеликс». В первой половине мая тесты данной лабораторной службы будут доступны в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

С помощью тест-систем «Вектор-бест» и систем НПО «Диагностические системы» сеть будет диагностировать пациентов на выявление ранних и поздних антител. Стоимость количественного теста составляет 4000 рублей, а качественного — 2000 рублей.

Также в мае, но во второй половине месяца, тесты запускает «Инвитро». Люди без симптомов ОРВИ смогут сдать анализы в 1480 офисах компании за 950-3500 рублей. К концу мая тестирование начнет «Гемотест», а к началу июня их также запустит KDL. Цену анализов в данных лабораториях пока не сообщают. Когда начнет тестирование LabQuest, пока неизвестно.

По данным на 27 апреля, в России коронавирус обнаружили у 87 147 человек. Больше всего инфицированных в Москве (45 351) и Подмосковье (9 708). С начала эпидемии от заболевания успешно излечились 7 346 человек, умерли — 794.
 

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 20:35
Гость: Гость:Гость

Платными, да ещё и не дешёвыми их сделали только по той причине, что они знают как люди обычно думают, а люди обычно думают примерно так: "ну если так дорого стоит, то это наверняка что-то стоящее и это надо, во что бы это не стало, обязательно приобрести или сделать."
Вот увидите, что если люди не станут делать это платно, то чеорез какое-то время "тестирование" объявят бесплатным и обязательным, так как сокращение численности населения(а нас через этот "тест" намериваются заразить. То есть,если у вас до "тестирования" было всё в порядке со здоровьем, то после этого "теста" вирус у вас обязательно появится) и чипирование. То есть, они мамериваются с помощью этого "теста" убить сразу двух зайцев - заразить и тут же чипировать.
Люди, не ходите ни на бесплатные, ни, тем более, на платные "тестирование" под страхом смерти, если вам жизнь дорога!
28.04.2020, 20:18
Гость: Гость:Самое смешное

что нас, за наши же бабки, при этом тестировании собираются тут же, через одного, заразить и тут же чипировать.
Если люди не пойдут на "тестирование" за свои кровные, они через какое-то время всех обяжут пройти этот тест бесплатно, так как сокращение численности населения и чипирование для них важнее.
Люди, не ходите ни на какое тестирование под страхом смерти, потому что если у вас не было вируса, то после "тестирования" он у вас появится, так как при этом "тесте" вас и заразят.
Объединяйтесь и боритесь за свои права!
Надеюсь мой коммент не удалят как это часто бывает на сайте КМ.ру
28.04.2020, 19:48
Гость: Евгений В

Окстись Алексей, на лечение детей по ТВ деньги собирают, а ты....
А потом сколько сразу денег, сколько сразу богатых новых появится. Страх полученный через массовый психоз заставит многих раскошелиться.
Вот только , эти тесты очередным обманом могут оказаться.
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