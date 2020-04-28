Пять частных лабораторий начнут тестировать россиян на антитела к COVID-19

10:51

Российские сети медлабораторий «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest планируют запустить массовое тестирование граждан на наличие антител к коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей данных организаций.

На данный момент сдача такого теста в России предусмотрена только для медицинских работников. Анализ позволит обнаружить ранние (IgM) антитела и поздние (IgG), которые сменяют ранние при первичном иммунном ответе на неизвестный организму антиген.

Анализы предусмотрены двух типов: качественные показывают наличие или отсутствие иммуноглобулинов IgG и IgM, а количественные, в свою очередь, определяют их концентрацию. Первой масштабное тестирование начнет «Хеликс». В первой половине мая тесты данной лабораторной службы будут доступны в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

С помощью тест-систем «Вектор-бест» и систем НПО «Диагностические системы» сеть будет диагностировать пациентов на выявление ранних и поздних антител. Стоимость количественного теста составляет 4000 рублей, а качественного — 2000 рублей.

Также в мае, но во второй половине месяца, тесты запускает «Инвитро». Люди без симптомов ОРВИ смогут сдать анализы в 1480 офисах компании за 950-3500 рублей. К концу мая тестирование начнет «Гемотест», а к началу июня их также запустит KDL. Цену анализов в данных лабораториях пока не сообщают. Когда начнет тестирование LabQuest, пока неизвестно.

По данным на 27 апреля, в России коронавирус обнаружили у 87 147 человек. Больше всего инфицированных в Москве (45 351) и Подмосковье (9 708). С начала эпидемии от заболевания успешно излечились 7 346 человек, умерли — 794.

