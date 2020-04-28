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Россия обогнала Иран по числу зараженных коронавирусом и заняла 8-е место

11:12 28.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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За прошедшие сутки врачи в РФ диагностировали коронавирус у еще 6411 россиян. Таким образом, общее число зараженных составляет 93558 человек. В результате на сегодня Россия обходит Иран по числу выявленных случаев, занимая 8-е место в мире.

Почти половина новых заболевших младше 45 лет. 42,5% новых случаев — это пациенты от 18 до 45 лет. Еще 38% — от 46 до 65 лет. Все зараженные, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Больше все за день инфицированных, как и прежде, в Москве и области — 3075 и 523 случая соответственно. Еще 198 случая выявлено в Петербурге, 153 — в Дагестане.

За весь период эпидемии в России зафиксировано 867 смертей, выздоровели 8456 человек.

Больше чем в России зараженных на данный момент в США, Испании, Италии, Франции, Германии, Великобритании и Турции.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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28.04.2020, 22:04
Гость: Alex203

Я так понимаю, Ваши выводы относительно статистики в России вызваны упорным нежеланием осознать статистику заболеваний в "родной" Вам США? Особенно убедительно звучало "не успели приготовиться" в объяснениях администрации для граждан США.
28.04.2020, 21:32
Гость: Сорин И.Л.

Смертность от Ковиба в "путинской "...."" на порядок меньше, чем в Цивилизованном Мире.
Если Путину не веришь,
если мне не веришь,
поверь Муррру.
Он не дурак, свалил обратно из Цивилизованного Мира в .....
(а я ему так и говорил- "Не дожидайся, когда за тобой рефрижератор приедет!").
28.04.2020, 21:14
Гость: Гы-гы-гы- в идеале нужен бы противочумный костюм

Маразм крепчает....
А противогаз не подойдёт?
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