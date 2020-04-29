Власти Москвы заявили о вынужденном простое 2 млн человек в столице

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За счет ограничительных мер властям удалось сократить число москвичей на рабочих местах с 7 до 2,5-2,6 миллиона человек. При этом в вынужденный простой ушли 1,5-2 миллиона жителей. Об этом «Коммерсанту» рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

«В первую очередь это и общественное питание, и бытовые услуги, и вся культурно-просветительская деятельность, и спорт. Всего порядка полутора–двух миллионов человек ушло в вынужденный простой», — сказал чиновник.

По словам Ефимова, мэрия приняла необходимые меры для помощи пострадавшим от коронавируса отраслям. Они, отмечает заммэра, помогут минимизировать фиксированные затраты предприятий и отложить их на более поздний срок.

По данным мэрии Москвы, за первые три месяца выручка разных московских фирм по сравнению с прошлым годом выросла на 25–30%. Принимая в расчет, что в этом месяце выручка в некоторых отраслях сократилась до 50%, накопленные доходы все равно выше прошлогодних на 10–15%.

Ефимов также добавил, что из-за пандемии COVID-19 бюджет города недополучит порядка 600 миллиардов рублей. Эта сумма составляет пятую долю расходной части бюджета.