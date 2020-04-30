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В России выявили 7099 новых случаев коронавируса

11:24 30.04.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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По данным на 30 апреля, за сутки в России обнаружили коронавирус у 7099 человек в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ.

Данное число за сутки – рекордное. До этого наибольший прирост был зафиксирован 28 апреля, тогда сообщалось о 6411 случаях инфицирования.

Всего за время пандемии в России медики диагностировали коронавирус у 106 498 жителей. За этот период 1073 человек скончались, еще 11 619 пациентов выздоровели.

Москва как и прежде лидирует среди других регионов по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19. За день там обнаружили коронавирус у 3093 жителей. Второе место занимает Подмосковье (793 человека), третье – Санкт-Петербург (336 человек). Также много зараженных за день в Дагестане (158 случаев) и Нижегородской области (150 случаев заражения).

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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30.04.2020, 22:18
Гость: Да

Для французов это счастьем было, когда казаки по Парижу ездили в 1812?

Или для немцев в 1945?
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ВПРОЧЕМ, МОГУ СОГЛАСИТЬСЯ, РУССКИМ ТОЖЕ БЫЛО ПЛОХО..если целью Гитлера было нанести больше вреда, ченм самому получить, это удалось..

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Ну, так русские тоже учиться умеют..
Думаете, подёргаете и всё обойдётся?
30.04.2020, 22:04
Гость: Эпической беды

Имелось в виду для России..
30.04.2020, 21:37
Гость: гость

Побольше биолабораторий нужно делать военных по всему миру. Тогда мир точно станет "здоровей" и "чище".
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