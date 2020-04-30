В России выявили 7099 новых случаев коронавируса

11:24

По данным на 30 апреля, за сутки в России обнаружили коронавирус у 7099 человек в 85 регионах страны. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ.

Данное число за сутки – рекордное. До этого наибольший прирост был зафиксирован 28 апреля, тогда сообщалось о 6411 случаях инфицирования.

Всего за время пандемии в России медики диагностировали коронавирус у 106 498 жителей. За этот период 1073 человек скончались, еще 11 619 пациентов выздоровели.

Москва как и прежде лидирует среди других регионов по числу зафиксированных случаев заражения COVID-19. За день там обнаружили коронавирус у 3093 жителей. Второе место занимает Подмосковье (793 человека), третье – Санкт-Петербург (336 человек). Также много зараженных за день в Дагестане (158 случаев) и Нижегородской области (150 случаев заражения).