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В России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

12:19 1.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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За минувшие сутки количество россиян с коронавирусной инфекцией возросло на 7933 случая. При этом количество случаев без клинических проявлений составило 3534.

Таким образом общее количество заболевших по стране составило 114 431 человек.

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявлено в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге - 349, в Свердловской области - 232, в Нижегородской области - 179.

За минувшие сутки скончались 96 человек, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1169 человек.

За последние 24 часа было выписано 1601 человек, за все время поправились 13 220 человек.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 23:30
Гость: Красно Солнышко II по ночам спит

Он же не может светить круглые сутки. Вот вирус по ночам и распространяется.
01.05.2020, 23:28
Гость: Lelik

Сколько зараженных, к примеру на 1000 протестированных ?
растет ли эта цифра ?
Думаю растет количество тестов - вот и количество обнаруженных
заражений следом.
01.05.2020, 22:14
Гость: Что за безобразие...

Солнцеподобный ещё неделю назад сказал что он остановил короновирус в России. А тут каждый день увеличение на 1 000 а то и на две тысячи. Непорядок.
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