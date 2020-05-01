В России выявили 7933 новых случая заражения коронавирусом

12:19

За минувшие сутки количество россиян с коронавирусной инфекцией возросло на 7933 случая. При этом количество случаев без клинических проявлений составило 3534.

Таким образом общее количество заболевших по стране составило 114 431 человек.

Наибольшее число заболевших за минувшие сутки выявлено в Москве - 3561. В общей сложности в столице уже 57 300 инфицированных. В Московской области 797 новых зараженных, в Петербурге - 349, в Свердловской области - 232, в Нижегородской области - 179.

За минувшие сутки скончались 96 человек, всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 1169 человек.

За последние 24 часа было выписано 1601 человек, за все время поправились 13 220 человек.