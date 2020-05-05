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В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

12:45 5.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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С 5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших заведениях, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, пишет "Парламентская газета".

Запрет распространяется на заведения, площадь которых составляет менее 20 кв.м. При этом региональные власти могут вводить дополнительные ограничения и увеличивать минимально возможную площадь подобных заведений или даже полностью запрещать продажу алкоголя. 

По мнению экспертов, из-за этого закона ряд заведений не смогут открыться после выхода из режима самоизоляции. 

"При открытии будут проблемы: всё ли можно будет открыть, поэтому это дополнительно создаст проблемы предпринимателям и не даст им открыть свои предприятия. Как вот дальше сложится в условиях коронавируса? Сейчас практически никто не работает, а при открытии будут какие-то проблемы. Разрешат им открываться, не разрешат, можно ли там алкоголь продавать, нельзя ли — в общем, это история, которая закончится ещё одним из пунктов закрытия предприятий", - заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Отмечается, что данный законопроект был принят после многочисленных обращений и жалоб граждан, недовольных нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и на детских площадках. 

Темы: Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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05.05.2020, 22:12
Гость: Контрразведчик

На проезде Шокальского д.31, что в Северном Медведково, торгуют свободно в жилом доме, это магазин "Красное и Белое". Почему не закрыли?
05.05.2020, 20:16
Гость: Старый евrей

А рюмочные никто и не закрывал на самоизоляцию.
05.05.2020, 19:40
Гость: Да как же отказаться

При копеечной себестоимости спирта, государство собирает акцизные доходы , сопоставимые с нефтегазовыми. К тому же пьющим народом управлять куда проще. Так что золотые яйца несет курица-алкоголь. А все эти полумеры типичная показуха.
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