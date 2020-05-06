Ношение масок может стать обязательным во всех регионах России

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На всей территории России может быть введен масочный режим, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, данная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с инфекцией в минувший вторник, 5 мая.

На сегодняшний день обязательное ношение масок введено в Тульской, Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Пензенской областях, Подмосковье и Забайкалье. Так называемый "масочный режим" планируют ввести и другие регионы страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала решение региональных властей о введении "масочного режима". Она отметила, что это правильный выбор в текущей ситуации.

В Москве ношение масок действует пока как рекомендация, однако при передвижении в общественном транспорте, ношение масок настоятельно рекомендуется. В связи с этим маски начали продаваться в столичном метрополитене.