Ношение масок может стать обязательным во всех регионах России
На всей территории России может быть введен масочный режим, пишет газета "КоммерсантЪ".
По данным издания, данная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с инфекцией в минувший вторник, 5 мая.
На сегодняшний день обязательное ношение масок введено в Тульской, Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Пензенской областях, Подмосковье и Забайкалье. Так называемый "масочный режим" планируют ввести и другие регионы страны.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала решение региональных властей о введении "масочного режима". Она отметила, что это правильный выбор в текущей ситуации.
В Москве ношение масок действует пока как рекомендация, однако при передвижении в общественном транспорте, ношение масок настоятельно рекомендуется. В связи с этим маски начали продаваться в столичном метрополитене.