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Ношение масок может стать обязательным во всех регионах России

07:49 6.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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На всей территории России может быть введен масочный режим, пишет газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, данная мера профилактики распространения коронавирусной инфекции обсуждалась на совещании рабочей группы Госсовета по борьбе с инфекцией в минувший вторник, 5 мая.

На сегодняшний день обязательное ношение масок введено в Тульской, Тюменской, Нижегородской, Свердловской, Пензенской областях, Подмосковье и Забайкалье. Так называемый "масочный режим" планируют ввести и другие регионы страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддержала решение региональных властей о введении "масочного режима". Она отметила, что это правильный выбор в текущей ситуации.

В Москве ношение масок действует пока как рекомендация, однако при передвижении в общественном транспорте, ношение масок настоятельно рекомендуется. В связи с этим маски начали продаваться в столичном метрополитене.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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06.05.2020, 10:33
Гость: Надеть маски

и радоваться.
06.05.2020, 10:15
Гость: D.D.

Полномасштабная диверсия как ключевой фактор тотальной вредительской деятельности ГОПГ "Власть".
Кто? Чем? Когда? - обрабатывает/будет обрабатывать означенные намордники??
Какой будет эффект/избирательность/инкубационный период у тех или иных "спецсредств"?
Что именно будет синтезироваться в процессе дыхания через данную "продукцию"?
Ну, и сакраментальное, - кто бенефициар: и сиюминутный(производство), и долгосрочный(поглощение пространства "этой страны").
....
наследственное преступление - без срока давности, до последнего носителя генов преступника
06.05.2020, 10:10
Гость: XeX

Я так понимаю, что идиотизма в РФ много не бывает. Маска совершенно не нужна - ее ношение, с точки зрения микробиологии - это полное средневековье и безграмотность. Все нормальные ученые вирусологи, микробиологи, эпидемиологи уже давно резко отрицательно высказались по поводу массового и обязательного ношения масок населением. Даже клоуны из ВОЗ, которые раскрутили весь коронавирусный театр абсурда и то были вынуждены признать, что ношение масок - "бесполезно". Так зачем же власти многих стран упорно надевают наслению намордники?
____________
Касался ли кто-либо символики ношения маски? Губерам предписано приучить народ к намордникам!
Одев намордник вы молите Новый Мировой Порядок: - "дай немножко пожить, я тварь дрожащая и прав я не имею, я ничтожество на всё согласное"...
Только рабы носили маски-намордники - чтобы подавить их дух и сломить волю к сопротивлению, чтобы не плюнули в хозяина и чтобы не ели без его разрешения. Дал себе надеть намордник - значит дал право оккупантам загнать тебя в концлагерь и лишить всех прав!
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