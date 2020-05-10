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Граждане России потребовали выдавать маски бесплатно

10:07 10.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Россияне потребовали выдавать им бесплатные средства защиты в период так называемого «масочного режима». Соответствующая петиция появилась на портале Change.org.

Петиция адресована президенту, правительству и МЧС России, а также губернатору Петербурга и мэру Москвы, — там власти уже «рекомендовали» жителям носить маски в общественных местах.

Авторы обращения напоминают, что администрации некоторых регионов заявили о введении специальных штрафов за нарушение этого требования. При этом отмечается, что и само приобретение дефицитных сейчас средств защиты — весьма дорогое удовольствие.

«Цены на одноразовые маски в розничной продаже начинаются от 30 рублей за штуку (50 рублей комплект маска + перчатки), таким образом, если использовать маски именно как одноразовые, а только в этом случае можно рассчитывать на защитный эффект данного мероприятия, речь идет об императивном возложении на население дополнительных расходов в размере нескольких тысяч рублей в месяц», — говорится в петиции.

Создатели петиции указывают, что в условиях пандемии государство обязано обеспечить население данными средствами защиты, при этом — совершенно бесплатно. Кроме того, необходимо «развернуть в регионах сеть пунктов для бесплатной раздачи населению защитных средств, и лишь потом официально вводить требования соблюдения данного режима, и уж тем более санкцию за его нарушение».

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 20:51
Гость: А куды деваться?

Нас Сталин приучил и не такое терпеть.
10.05.2020, 20:48
Гость: однозначно

Чел. из Хайфона рассказывает,маски,перчатки,кабины для дезинфекции при входе в магазины,на остановках,свободно,бесплатно,в любом количестве..И это в бедном Вьетнаме..Даже стыдно сопоставлять.Удачи всем.
10.05.2020, 19:19
Гость: Рудольф

Интересно, а детские маски тоже предусмотрены ?
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