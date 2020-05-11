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Путин выступит с обращением к россиянам

14:27 11.05.2020
Владимир Путин
Стоп-кадры из видеотрансляции
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Сегодня, 11 мая, с обращением к гражданам выступит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Обращение запланировано на вторую половину дня. В своей речи Путин затронет вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мер поддержки граждан и экономики страны.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, не будет участвовать по видеосвязи в совещании у Путина.

В конце апреля Владимир Путин продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По данным на 11 мая, Россия вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.05.2020, 16:21
Гость: Моня

Удмуртско актера спрятали в бункер, а страной рулит маниакальный диктатор от медицины - оленевод Собянин. Но непрошло и 2-х месяцев как о удмуртском актере снова вспомнили - в стране к этому времени уже установлена зона строго режима с арестантами в намордниках, а он как бы и не при чем. Об экономике думу думает :) На каких идиотов этот цирк расчитан?
11.05.2020, 15:28
Гость: ВСЧ.....

Это называется моральной импотенцией,скудоумием и словесным "поносом"."Дурен и жаден человек,по природе своей"и это лишний раз доказывает "говорилка" из палат,мучается бедолага,занятся нечем.
11.05.2020, 14:50
Гость: Старый евrей

Господин Путин, запрети дуракам на "самоизоляции" стучать по стенам. Или разреши полицаям засовывать куда положено этим дуракам их же перфораторы. Тоже мне, "самоизоляция"...
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