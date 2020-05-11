Путин выступит с обращением к россиянам

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Сегодня, 11 мая, с обращением к гражданам выступит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Обращение запланировано на вторую половину дня. В своей речи Путин затронет вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки и новых мер поддержки граждан и экономики страны.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, проходящий лечение в связи с заражением коронавирусом, не будет участвовать по видеосвязи в совещании у Путина.

В конце апреля Владимир Путин продлил выходные дни — с учетом праздников — по 11 мая включительно. Путин также поручил правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета разработать рекомендации по поэтапному выходу из режима ранее введенных ограничений.

По данным на 11 мая, Россия вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки.