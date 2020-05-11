]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

14:33 11.05.2020
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать план действий по восстановлению и росту национальной экономики, а также занятости и доходов населения. Соответствующий план должен быть подготовлен уже к 1 июня, сообщили в Кремле.

Согласно распоряжению президента, в составлении общенационального плана должны участвовать губернаторы, а также представители общероссийских бизнес-объединений. Как отметили в пресс-службе Кремля, разработанная программа действий обеспечит «восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

Кроме того, Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору в срок до 15 мая скорректировать меры по борьбе с COVID-19. Эти поручения были даны главой государства по итогам прошедшего 28 апреля совещания, посвященного пандемии коронавируса.

Ожидается, что 11 мая российский лидер выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом. Согласно информации на сайте Кремля, речь пойдет о новых мерах поддержки экономики и россиян, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Темы: Коронавирус, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2020, 22:17
Гость: чинделе

Учитывая личность поручителя и на кого он это привычно спихнул, ничего эта программа не обеспечит.
11.05.2020, 21:28
Гость: ABCD

Судя по тому, что уже делается, скорее всего "помощь народу" выразится в конкретном "упрощении доступа к кредитным продуктам". То есть власть сделает всё, что бы как можно большее количество народа побежало в банки за кредитами, но! при этом что бы как можно больше "само занятых" не пытались восстановить свой личный мини бизнес.
11.05.2020, 21:14
Гость: Зато

у него Золотов есть.
Правда, случись "шухер", он Вована первый пристрелит.
Все комментарии (40)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации