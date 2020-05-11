Путин поручил разработать общенациональный план восстановления экономики

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Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину разработать план действий по восстановлению и росту национальной экономики, а также занятости и доходов населения. Соответствующий план должен быть подготовлен уже к 1 июня, сообщили в Кремле.

Согласно распоряжению президента, в составлении общенационального плана должны участвовать губернаторы, а также представители общероссийских бизнес-объединений. Как отметили в пресс-службе Кремля, разработанная программа действий обеспечит «восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

Кроме того, Владимир Путин поручил Минздраву и Роспотребнадзору в срок до 15 мая скорректировать меры по борьбе с COVID-19. Эти поручения были даны главой государства по итогам прошедшего 28 апреля совещания, посвященного пандемии коронавируса.

Ожидается, что 11 мая российский лидер выступит с новым обращением по ситуации с коронавирусом. Согласно информации на сайте Кремля, речь пойдет о новых мерах поддержки экономики и россиян, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.