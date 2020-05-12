Дмитрий Песков и его супруга госпитализированы с коронавирусом

15:49

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков находится в больнице. У него диагностировали коронавирус, сообщает «Интерфакс».

«Да, заболел. Лечусь», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о своем самочувствии.

Отмечается, что пресс-секретарь не контактировал с президентом Владимиром Путиным с конца апреля. Корреспонденты Кремлевского пула отмечают, что последний раз Дмитрий Песков публично появлялся 30 апреля на совещании у главы государства.

Супруга Пескова Татьяна Навка сообщила Daily Storm, что также госпитализирована с COVID-19.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня нормализовалось все: и кровь, и температуры нет. Говорят, что женщины переносят это легче, наверное, это правда. Дмитрий Сергеевич тоже под контролем, с ним все в порядке», — отметила Навка.