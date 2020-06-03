Пока Шугалей и Суэйфан в ливийской тюрьме, диалог между ПНС и РФ невозможен – Лавров

21:47

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с руководителем МИД ПНС Ливии Мухаммедом Сиялой

Фото со страницы Сергея Лаврова в соцсети

Во время встречи дипломаты обсудили вопрос об освобождении российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, больше года томящихся без суда и следствия в ливийской тюрьме.

Как гласит сообщение МИД РФ, на встрече обсуждались актуальные вопросы внутриливийского кризиса. От России исходила инициатива организовать продуктивный диалог между ливийскими политическими силами.

Российская сторона обратила внимание, что в этой ситуации разумнее всего звучит предложение главы Палаты представителей Ливии Агилы Салеха, который считает, что формирование компромиссных решений – лучший вариант для обеих сторон.

Глава МИД РФ поставил перед представителями ПНС вопрос об освобождении плененных в прошлом году россиян. Это, по мнению представителя РФ, один из ключевых факторов, влияющих на развитие отношений между странами.

