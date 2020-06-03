При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб человек

10:56

В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге произошел пожар, погиб один человек, сообщает "Интерфакс".

Как рассказали в МЧС агентству, возгорание произошло в 5:50 утра 3 июня в боксе для больных с инфекционным гепатитом. Загорелись постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров.

В результате пожара погиб мужчина 1981 года рождения, причиной стало отравление продуктами горения. Пожар был потушен сотрудниками стационара. Приехавшие на место пожара спасатели провели контрольную проливку.

Отмечается, что в корпусе, где произошло возгорание, на лечении находятся 274 пациента, в том числе 51 лежачий, и 87 сотрудников. Больница также принимает коронавирусных пациентов.

В мае в реанимационных отделениях больницы имени Спасокукоцкого в Москве и в больнице Святого Георгия в Петербурге случились пожары. В обоих случаях горели отделения, где лечили пациентов с тяжелой формой COVID-19. В общей сложности погибло 7 человек. Причиной возгорания стали аппараты ИВЛ "Авента-М", выпущенные с 1 апреля. Роспотребнадзор запретил их эксплуатацию до выяснения причин возгорания.