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Минюст признал законными введенные в России ограничения из-за коронавируса

09:42 6.06.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Министерство юстиции России считает меры, предпринимаемые властями с целью борьбы с коронавирусом, правомерными и соразмерными угрозе.

"Меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта Российской Федерации, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан. Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, считают в Минюсте и напоминают, что данные меры носят временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству изучить практику применения нормативных актов, принятых с целью борьбы с коронавирусом, на соблюдение прав и интересов граждан. Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов, в том числе принятых властями Москвы, с точки зрения соблюдения прав человека.

Темы: Коронавирус, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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06.06.2020, 12:36
Гость: gvozd

это курам на смех..
формально Исполнительная ветвь власти, считает что она законно нарушала законы рф.. хе хе..
это именно Причина почему в конституции должен быть Запрет на законотворчество и закодательную инициативу исполнительной власти - иначе это становится тиранией олигархии..
а в Этом случае, надо помнить что правительство получает Указания и Инструкции из заружежных т.н. "международных институтов" - это тирания каких то неведовых ивгеев из педостана.
что бы вамбыло понятно Отуда взялся карантин и Дебильная тотальная самоизоляция.
это Закон принятый в сша во времена буша младшего на основании (Внимание!) - "научного проекта" Школьницы... старших классов, которая была дочерью одного из медицинских функционеров в администрации буша..
не было никакого обсуждения с сообществом врачей или Научного обоснования этого шага - просто политикам понравилась индейя и они нарисовали закончик на случай пандемии..
иными словами - все население рф живет по законам сша который в данном случае изобрела мелкая дура в школе..
вот Результат того что в рф Исполнительная власть имеет право устанавливать "законы".
06.06.2020, 11:40
Гость: Герой Труда.

Т.е., вначале власть отдает приказы, не основанные ни на каких законах, а потом минюст объявляет эти приказы законными.
-
Такие алгоритмы вполне себе часто применяются где-нить в Конго и бантустанах.
06.06.2020, 11:39
Гость: Петров

А зачем народу,единственному источнику и носителю власти,мнение какого то минюста??? Интересно,а что думают врачи вирусологи,эпидимиологи, проыи конечно конечно,о минюсте??? Впоследствии за все эти т.н. квалифицированные мнения наступит ответственность. Интересно,а что думает минюст о выращивании клубники и бананов???
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