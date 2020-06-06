Минюст признал законными введенные в России ограничения из-за коронавируса

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Министерство юстиции России считает меры, предпринимаемые властями с целью борьбы с коронавирусом, правомерными и соразмерными угрозе.

"Меры, введенные на территории Российской Федерации (в том числе указы мэра Москвы и нормативно-правовые акты Правительства Москвы), приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти, безусловно отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан, соразмерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства.

Проведенный анализ указывает на то, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы на территории каждого субъекта Российской Федерации, а также сопровождаются полномасштабной государственной поддержкой наиболее уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий граждан. Это подтверждает, что при введении неотложных мер были соблюдены требования соразмерности и обоснованности ограничений прав и свобод, считают в Минюсте и напоминают, что данные меры носят временный характер и регулярно пересматриваются на предмет соответствия текущей ситуации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству изучить практику применения нормативных актов, принятых с целью борьбы с коронавирусом, на соблюдение прав и интересов граждан. Минюст, Минздрав и Роспотребнадзор должны проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов, в том числе принятых властями Москвы, с точки зрения соблюдения прав человека.