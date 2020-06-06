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Путин поручил создать национальную базу генетических данных

12:41 6.06.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© Стоп-кадр видео
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Президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальную базу генетической информации. 

«Обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных "Национальная база генетической информации", включая разработку форматов хранения и передачи данных, сопутствующих поисковых программ и программных средств»,— говорится в сообщении на сайте Кермля.

Поручение должно исполнить правительство при участии национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Кроме того, каждый год начиная с 2021-го на эти цели будут выделяться деньги из бюджета.

Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организаций дополнительного образования. Также необходимо организовать повышение квалификации педагогов, пишет «Коммерсант».

Президент также поручил обеспечить создание в России «отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему».

Владимир Путин предложил создать национальную базу генетической информации 14 мая. В тот же день стало известно, что «Роснефть» Игоря Сечина стала техпартнером проекта по созданию трех геномных центров в России. Эти организации будут работать по нескольким направлениям — биобезопасность, промышленность, сельское хозяйство и медицина. При этом Сечин попросил Владимира Путина не облагать налогами расходы компании на генетические исследования.

Темы: Владимир Путин
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