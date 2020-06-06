Опубликован перечень целей ядерных сил России: там много неожиданного и интересного

Раньше подобные документы не публиковались, их содержание становилось известно только в пересказе разнообразных «источников»

Фото с сайта reseauinternational.net

Опубликован указ Путина «Об основах государственной политики России в области ядерного сдерживания». Этот указ определяет основы ядерной доктрины России, условия применения Москвой ядерного оружия и перечень потенциальных целей для него.

Раньше подобные документы не публиковались. Их содержание становилось известно обществу только в пересказе разнообразных «источников», реже – официальных лиц. Зачем же опубликовали теперь? Думаю, как предупреждение американцам-натовцам на фоне безумного желания Дяди Сэма разрушить всю систему договоров по ядерному оружию. Им как бы сказали: хотите развалить все ограничения? Дело ваше. Только имейте в виду вот что…

В документе сказано: «Основными военными опасностями, для нейтрализации которых существует ядерное сдерживание, являются: …наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ территориях и акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Это – про цели для нашего тактического ядерного оружия (ТЯО), так как речь идёт о силах противника «на сопредельных территориях и акваториях». Из сказанного прямо вытекает, что официальными целями русского ТЯО являются любые корабельные ударные группы стран НАТО (ведь на кораблях может быть ЯО). Так же, как и любые сухопутные группировки альянса с авиационной составляющей (тоже носители ЯО).

А это, в свою очередь, значит, что мы уже имеем в наличии соответствующее количество и номенклатуру тактических ЯБП (ядерных боеприпасов - ред.), способных все эти «опасности» «нейтрализовать». Проще говоря – уничтожить. Причём, значительная часть таких тактических ЯБП – на торпедах, противокорабельных и зенитных ракетах, артиллерийских боеприпасах и т.д. – должна уже в мирное время быть развёрнута в режиме боевого дежурства, т.е. в готовности к немедленному применению. Ведь и военные корабли, и боевая авиация НАТО постоянно совершают свои плавания и полёты близ наших границ.

Ещё одной угрозой, подлежащей «нейтрализации», указ Путина называет «развёртывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств ПРО, баллистических и крылатых ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии…»

Вот вам ещё один вполне конкретный перечень целей, для поражения которых мы готовы применить ЯО и имеем необходимую номенклатуру тактических и стратегических ЯБП. По сути дела, такая формулировка означает, что Россия готова применить ЯО против любой войсковой группировки, которую она сочтёт угрожающей и опасной.

И, наконец, ещё одно, очень важное дополнение. В список угроз, устранять которые Москва готова любыми средствами, включено «создание и размещение в космосе средств ПРО и ударных систем…» Это, между прочем, есть ясное подтверждение того, что в боевом оснащении наших комплексов воздушно-космической обороны, например ЗРК С-500, предусмотрено применение ракет в ядерном варианте.

Значит, Россия постоянно ведёт разработку новых типов перспективных ЯБП самых разных классов, как по носителям, так и по мощности взрыва. На всякий случай напомню, что американцы официально признают: приступить к производству ЯБП нового поколения они смогут не раньше 2042 года…

У нас же работа в этом направлении кипит, не переставая. Вот лишь один пример.

Похоже, Россия работает над созданием ещё одного перспективного противоспутникового комплекса, который не будет похожим на предыдущие образцы. В него будут входить маленькие, оснащенные оружием спутники, ракета с относительно небольшим разгонным двигателем и высотный перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени.

К такому выводу пришел журналист Барт Хендрикс, которого американское издание «Спейс Ревю» (Space Review) назвало «давним наблюдателем за российской космической программой». Он рассказал об этом в своей статье, в которой, как пишут западные комментаторы, «собрал воедино все разрозненные доказательства, в том числе, фотографии, государственные контракты и данные об испытаниях».

Вы спросите, причём тут ЯБП? Речь ведь идёт о т.н. «спутниках-убийцах». Так-то оно так, да только ведь боевая нагрузка у такого противоспутникового тандема «Миг-31 – новая ракета» может быть очень разнообразной. И опубликованный Путиным указ как бы намекает нам – она ведь и ядерной может быть…

Хендрикс утверждает, что Россия разрабатывает свою новую противоспутниковую систему в рамках суперсекретного проекта «Буревестник» (не путать со стратегической крылатой ракетой с атомным двигателем). Автор предполагает, что это оружие будет включать в себя маленькие спутники, которые после вывода на низкие околоземные орбиты станут уничтожать там космические аппараты противника.

Доказательства Хендрикса весьма убедительны. Публицист ссылается на появившиеся в открытой печати снимки, которые зафиксировали на модернизированном истребителе МиГ-31БМ появление дотоле неизвестной большой черной ракеты. Он пишет:

«Фотограф заметил нечто интересное, наблюдая за деятельностью Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском. Его внимание привлек истребитель МиГ-31БМ с большой черной ракетой, подвешенной под фюзеляжем. Хотя этот конкретный самолет уже видели раньше, ракета была новой и неизвестной. Фотографии, которые были размещены в интернете, озадачили специалистов. Боеприпас казался слишком большим, чтобы быть ракетой класса «воздух-воздух» или «воздух-поверхность». Но зато такая ракета обладала подходящим размером для того, чтобы быть носителем противоспутникового оружия».

Чтобы проследить за разработками нового русского проекта, Хендрикс изучил открытые источники: «Они показали, что этот проект начался 1 сентября 2011 года с государственного контракта, который получило «КБ машиностроения», занимающееся разработкой оружия. Похоже, что именно эта организация и является главным координатором проекта».

Американское издание The National Interest со ссылкой на исследование Хендрикса пишет: «В мае 2019 года акционерное общество «Сатурн», занимающееся производством солнечных панелей и батарей, подготовило презентацию, в рамках которой показало два разных спутника, предположительно включенные в программу «Буревестник». Похоже, что именно эти спутники являются боевой частью ракеты, которую годом ранее заметили под фюзеляжем МиГ-31».

В подтверждение своих слов, Хендрикс приводит тот факт, что Россия уже давно и открыто проводит испытания т.н. «инспекционных спутников», которые должны заниматься проверкой космических аппаратов на наличие повреждений. Он предполагает, что на самом деле, именно такие русские «спутники-инспекторы» и будут выводить из строя летательные аппараты противника:

«Наверное, самым убедительным фактом является то, что Россия с 2013 года проводит орбитальные испытания так называемых инспекционных спутников, которые могут маневрировать рядом с другими космическими аппаратами якобы для того, чтобы проверять их на предмет повреждений. Но такие инспекционные спутники вполне можно применять и в качестве оружия для выведения из строя вражеских космических аппаратов, вместо того, чтобы инспектировать свои.

Анализ общедоступных российских источников практически не оставляет сомнений в том, что самолёт МиГ-31БМ и новая ракета являются двумя составными частям нового противоспутникового проекта под названием «Буревестник».

При этом ничто не мешает нам предположить возможность того, что каждый такой спутник, кроме своих основных функций, может являться ещё и маленькой атомной бомбочкой! Как бы то ни было, в The National Interest отмечают, что «Буревестник» – это не единственная российская противоспутниковая система. Так, 15 апреля 2020 года Россия в очередной раз испытала свою противоспутниковую ракету с наземным стартом, о чем сообщило космическое командование США.

Эта ракета с названием «Нудоль» является так называемым средством спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Прямой вывод на орбиту — а это, проще говоря, старт из наземной пусковой установки – является самым простым способом наведения противоспутникового оружия на цель. Западные военные эксперты не сомневаются, что испытания «Нудоли», а также секретные разработки в рамках проекта «Буревестник», свидетельствуют о том, что Россия активно расширяет свой космический арсенал. И, вполне возможно, уже далеко опередила в этой области как американцев, так и китайцев.

В сочетании с обнародованным путинским указом о ядерном сдерживании, всё это – хороший повод для супостатов задуматься о том, стоит ли вести с Москвой столь рискованную военно-политическую игру.