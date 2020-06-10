Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве

13:27

Снятие всех ограничений в Москве займет порядка двух месяцев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, полностью победить коронавирус пока невозможно, но Москва постепенно возвращается «к нормальной жизни». Однако путь к ней был нелегким и потребовал строгих запретов.

«Этот выход был выстрадан, по сути дела, жесткими ограничительными мерами в течение трех месяцев, самоотверженной работой медиков, ответственным поведением москвичей», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что решение о дальнейшем снятии ограничений, в том числе и об отмене запрета на массовые мероприятия, могут быть приняты уже в начале июля, передает ТАСС.

С 9 июня в столице снят пропускной режим, также отменены требования об обязательной самоизоляции, включая пожилую категорию жителей. При этом в Москве разрешены массовые акции, но только те, которые организованы властями. Запрет на все другие массовые акции остался.