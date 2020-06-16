В России выписали штрафов за нарушение карантина на миллиард рублей

14:53

С начала ввода режима самоизоляции в России выписано штрафов за нарушение ограничительных мер на общую сумму в один миллиард рублей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Апология протеста».

Согласно релизу, с апреля 2020 года в российские суды поступило порядка 400 тысяч дел по административной статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Еще около 15 тысяч дел зарегистрировано в судах по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также московские власти выписали 54 тысячи штрафов по столичному КоАП с помощью приложения «Социальный мониторинг». Если говорить о других субъектах РФ, то больше всего административных протоколов было оформлено в Татарстане – 56 тысяч. Далее в антирейтинге идут Краснодарский край (27 тысяч), Дагестан (21 тысяча) и Брянская область (19 тысяч).

Активисты организации также добавили, что с начала пандемии завели 22 уголовных дела по статье 236 УК РФ. Из них только в девяти случаев имело место реальное заражение обвиняемым других людей.