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В России выписали штрафов за нарушение карантина на миллиард рублей

14:53 16.06.2020
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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С начала ввода режима самоизоляции в России выписано штрафов за нарушение ограничительных мер на общую сумму в один миллиард рублей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Апология протеста».

Согласно релизу, с апреля 2020 года в российские суды поступило порядка 400 тысяч дел по административной статье о невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Еще около 15 тысяч дел зарегистрировано в судах по статье о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства.

Также московские власти выписали 54 тысячи штрафов по столичному КоАП с помощью приложения «Социальный мониторинг». Если говорить о других субъектах РФ, то больше всего административных протоколов было оформлено в Татарстане – 56 тысяч. Далее в антирейтинге идут Краснодарский край (27 тысяч), Дагестан (21 тысяча) и Брянская область (19 тысяч).

Активисты организации также добавили, что с начала пандемии завели 22 уголовных дела по статье 236 УК РФ. Из них только в девяти случаев имело место реальное заражение обвиняемым других людей.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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16.06.2020, 22:22
Гость: макар

Их не лечить надо... Лечить поздно уже.
16.06.2020, 22:19
Гость: Контрразведчик

Всё пропьют.
16.06.2020, 20:05
Гость: Алмаз

Цитата: "...только в девяти случаях имело место реальное заражение обвиняемым других людей"
...
Это как? Вирус уже именным стал?
...
Как можно доказать, что заражение человека № 1 произошло именно от человека № 2, а не от кого-либо другого в течение истекших 2-х недель??? Можно ли вообще в принципе это доказать, если эти люди не находятся вместе в герметичном помещении более 2-х недель???

Хотя нашему суду можно доказать всё, видимо. И не случайно-же отказались от приоритета международного права. Вот там попробуй докажи какой-нибудь абсурд: не получится.
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